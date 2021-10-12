قرار نهائي.. إقامة حفل جوائز جولدن جلوب في موعده بدون بث تلفزيوني

تستعد رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود لإقامة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوية في موعدها، دون البث التلفزيوني على محطة NBC .

أعلنت العديد من المنصات الإلكترونية في مايو الماضي، مقاطعة أحداث وحفلات وجوائز الرابطة على رأسها نتفليكس وأمازون، فيما قررت شبكة NBC أنها لن تبث حفل الجولدن جلوب عام 2022.



وذلك احتجاجا على عدم وجود تنوع في عضوية رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، واحتجاج العديد من النجوم وهجومهم على الرابطة المسئولة عن تقديم جوائز الجولدن جلوب الفنية.

قد تشهد النسخة 79 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب تغييرا شاملا في شكل الاختيارات، وفقرات الحفل، وأرسلت الرابطة خطابات إلى جميع المنتجين يوم الجمعة الماضي لشرح قواعد اختياراتهم لهذا العام.



في 3 مايو الماضي أعلنت الرابطة أنها تستهدف ضم 21 عضوا جديدا لها خلال عام 2021، وزادت الانتقادات ضدها بعدما أثير من قبل نبأ غياب وجود الأعضاء من ذوي البشرة السمراء ضمن مجلسها منذ عام 2002.

سينضم الأعضاء الجديد إلى لجنة الأشخاص المؤهلين للتصويت على الأعمال الفائزة بجوائز جولدن جلوب هذا العام في الحفل الذي سيقام في 2022.