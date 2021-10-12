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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة انتخاب "فولودين" رئيسا لـ الدوما الروسي لدورة نيابية جديدة

فياتشيسلاف فولودين
فياتشيسلاف فولودين

أعاد مجلس النواب (الدوما) الروسي، في أول جلسات انعقاده بعد إعلان نتائج الانتخابات الروسية التي جرت مؤخرًا، انتخاب "فياتشيسلاف فولودين" رئيسا له من جديد، وذلك بعد فوزه بأصوات أغلبية أعضاء المجلس اللازمة للوصول إلى مقعد الرئاسة، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

 

استعرض فولودين في كلمة له  قبل عملية التصويت رؤيته لمحاور عمل النواب داعيا إياهم إلى إعطاء الأولوية لتحقيق الأهداف الوطنية العامة.

 

وحث فولودين النواب على استخدام الصلاحيات الدستورية الجديدة للبرلمان بشكل فعال، وزيادة عدد القوانين، وتطوير الحوار مع المجتمع المدني ورفع مسؤولية النواب أمام الناخبين.

 

حصل فولودين الذي ترأس التشكيلة السابقة (السابعة) للمجلس والذي تم ترشيحه من قبل حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على أصوات 360 نائبا من أصل 421، مقابل منافسه المرشح عن الحزب الشيوعي دميتري نوفيكوف الذي نال 61 صوتا.

 

وجرت انتخابات التشكيلة الثامنة للدوما الروسي في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، وحصل "روسيا الموحدة" على 324 مقعدا، لتتوزع سائر المقاعد النيابية كالآتي: الحزب الشيوعي (57 مقعدا)؛ حزب "روسيا العادلة - من أجل الحق" (27 مقعدا)؛ حزب "الناس الجدد" (13 مقعدا)؛ حزب "القاعدة المدنية" (مقعد واحد)؛ حزب الوطن" (مقعد واحد)؛ حزب النمو (مقعد واحد)؛ مستقلون (5 مقاعد).

 

وقبل ذلك، اقترح الرئيس فلاديمير بوتين احتفاظ رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين المنتمي لحزب "روسيا الموحدة" بمنصبه، تاركا البتّ النهائي في ذلك لقادة الأحزاب الفائزة في انتخابات الدوما.

 

وأشار بوتين خلال اجتماع له مع الأحزاب التي دخلت الدورة الثامنة الجديدة من الدوما وفقا لنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا في البلاد، إلى أن فولودين يستحق الاحتفاظ بمنصبه.

 

وأشاد بوتين بأداء فولودين خلال رئاسته الدوما في دورته التشريعية السابعة، مشددا على أن المجلس أثبت في فترة الجائحة قدرته على تركيز جهوده على الاتجاهات الرئيسية لتنمية البلاد.

 

كما أعرب بوتين عن تأييده لاقتراح زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي احتفاظ النائب عن حزبه ليونيد سلوتسكي بمنصب رئيس لجنة العلاقات الدولية في الدوما.

روسيا مجلس النواب الناخبين البرلمان فلاديمير بوتين بوتين الانتخابات

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