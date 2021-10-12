بدار الأوبرا .. 4 وزراء يشاركون في الحفل الختامي للمواهب الذهبية لذوي الإعاقة

تُنظم جمعية البلد اليوم بالتعاون مع وزارة الثقافة من خلال صندوق التنمية الثقافية وعلى مسرح الجمهورية بدار الأوبرا المصرية، يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري، الحفل الختامي وأعلان اسماء الفائزين وتوزيع الجوائز للموسم الرابع لمسابقة المواهب الذهبية للموهوبين فنيًا من ذوي الاعاقة.

يشارك فى الحفل عدد من أبناء محافظة سوهاج أقصى جنوب الصعيد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة والوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج وعدد من الشخصيات العامة وكبار الفنانين.

وأكد الدكتور محمد عبدالغني رئيس مجلس إدارة جمعية "البلد اليوم" ان تنظيم الجمعية لمسابقة المواهب الذهبية لذوى الاعاقة بالشراكة مع وزارة الثقافة يأتي ضمن استراتيجية الجمعية في التنقيب عن مواهب وقدرات الاشخاص ذوي الاعاقة في مختلف المجالات ومنها الجانب الفني ورعايتها وتقديمها للمجتمع كأحد اشكال الدعم لهذه الفئة.

وتأكيدًا على ان أبناء هذه الفئة يمتلكون من المواهب والقدرات ما يجعلهم قادرين على العطاء اذا ما أتيحت لهم الفرص.

وأشار "عبد الغنى" إلى أن النسخة الأولى من المسابقة انطلقت قبل ثلاثة أعوام تزامنا مع إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2018، من الاشخاص ذوي الاعاقة وشارك بها كبير من الموهوبين فنيا من ذوي الاعاقة من مختلف المحافظات وتم التنافس في مجالات العزف والغناء الفردى والجماعي وتوالت بعدها النسخ سنويا بمشاركة اكبر للمتسابقين الموهوبين من ذوى الاعاقة الى ان وصلنا الي النسخة الرابعة من المسابقة.

وأوضحت الدكتورة هادية صابر المدير التنفيذى لجمعية "البلد اليوم "ان المسابقة تنظمها الجمعية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة ضمن بروتوكول تعاون ممتد مع الوزارة منذ اطلاق النسخة الاولى وتم فتح باب التقديم للمشاركة في الموسم الرابع في كافة محافظات الجمهورية ولطلاب الجامعات شهر يوليو الماضي حيث تقدم العديد من الموهوبين من الاشخاص ذوي الاعاقة من عدد كبير من المحافظات وتم إجراء مرحلة اختبارات الأداء.

واشارت الدكتورة هادية صابر، إلى ان لجنة تحكيم المسابقة ضمت الدكتور مصطفي محمد المشرف على بيت الغناء العربى "قصر اﻷمير بشتاك" والاستاذ بأكاديمية الفنون رئيسا وعضوية كلا من:"نسرين رشدي عميد المعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار أكاديمية الفنون الدكتور مدحت عبد السميع أستاذ آلة الكمان وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية".

"وسحر سيد امين الاستاذ بقسم الاداء شعبة بيانو بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ومدير مركز القياس والتقويم بوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالي وأحمد عبد الله مدرب الأصوات ومحفظ للتراث العربي والديني بدار الاوبرا والدكتورة سماح اسماعيل أستاذ بقسم الموسيقى العربية بكلية تربية موسيقية جامعة حلوان والدكتور علاء فتحي أستاذ التأليف الموسيقى بمعهد الموسيقى العربية والدكتورة عصام عزت أستاذ مساعد بأكاديمية الفنون المعهد العالي للبالية".