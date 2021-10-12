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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يسير لاعبو المنتخب على خطاهم؟.. لاعبون عالميون تألقوا تحت قيادة كيروش

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

حقق منتخب مصر، انتصارًا رائعًا على نظيره الليبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

الفراعنة حققوا الانتصار على المنتخب الليبي للمباراة الثانية تواليًا، ليتربعوا على صدارة ترتيب المجموعة بفارق 4 نقاط، ويقتربوا من التأهل للدور النهائي المؤهل لمونديال قطر.

وظهر الفراعنة بأفضل مستوياتهم في مباراة الأمس، والتي كانت الثالثة فقط للمدرب كارلوس كيروش، الذي تولى زمام الأمور خلفًا لحسام البدري، فنجح في الفوز على ليبيريا وديًا بثنائية، ثم الانتصار على ليبيا ذهابًا وإيابًا.

وفي تلك المباريات، ظهر عدد من اللاعبين بمستوى جيد، فمن كان يطلق على منتخب مصر “منتخب محمد صلاح” لم يعد يجرؤ على قول ذلك، فهناك لاعبون يسجلون ويتألقون خلاف محمد صلاح، على رأسهم عمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد فتوح، إضافة للتألق اللافت لـ محمد النني في خط الوسط.

الأمر ليس بجديد بالنسبة لتألق عدد من اللاعبين تحت قيادة كيروش، الذي تخصص في تدريب المنتخبات، وفي ذلك التقرير نستعرض لاعبين برزوا وتألقوا في مسيرة كيروش التدريبية.

 

روبرتو كارلوس

أحد أفضل من لعبوا في مركز الظهير الأيسر في تاريخ كرة القدم، إن لم يكن أفضلهم، تألق بشدة في الموسم الذي تولى فيه كيروش تدريب ريال مدريد.

كارلوس كان من أفضل لاعبي العالم عندما تولى كيروش تدريب ريال مدريد موسم 2003-2004، لكنه سجل 9 أهداف وصنع 11 آخرين ذلك الموسم، فكان ثالث أكثر المواسم الذي يساهم فيها في تسجيل الأهداف مع الفريق الإسباني.

 

لويس فيجو

يُعد كارلوس كيروش هو مكتشف أسطورة كرة القدم البرتغالية لويس فيجو، فتُوجا معًا ببطولة كأس العالم للشباب، واجتمعا في نادي سبورتينج لشبونة، ثم نادي ريال مدريد.

 

راؤول ميراليش

لعب ميراليش مع كيروش في المنتخب البرتغالي، وكان أحد أفضل اللاعبين عندما تولى مدرب منتخب مصر الحالي، تدريب منتخب بلاده.

ميراليش الذي كان يلعب في وسط الميدان، لعب تحت قيادة كيروش 28 مباراة، مسجلًا 6 أهداف، إضافة لصناعته هدفين، فتميز بشكل ملفت معه، لينتقل لـ ليفربول عام 2010 قادمًا من بورتو، ومن ثم الانتقال لـ تشيلسي والتتويج بدوري أبطال أوروبا.

 

سردار أزمون

مهاجم منتخب إيران، كان أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا مع كيروش، فمهاجم فريق زينيت سان بطرسبرج سجل 28 هدفًا وصنع 3 آخرين في 46 مباراة خاضها مع منتخب بلاده.

أزمون تألق مع كيروش بشكل لافت للنظر، وقادهم للتأهل لكأس العالم بروسيا 2018.

 

مهدي طارمي

مهاجم منتخب إيران، سجل 15 هدفًا وصنع 7 تحت قيادة كيروش في 40 مباراة، تألقه مع كارلوس أدى لانتقاله لبورتو البرتغالي بعد ذلك.

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