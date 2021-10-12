كيروش يكشف أسباب تألق المنتخب المصري تحت قيادته

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة لعبو بشكل رائع للغاية، مشيرا إلى أننا كنا نستحق الفوز وبنتيجة أكبر، وذلك بعد الفوز على نظيره ليبيا بثلاثة أهداف دون رد .



واستمر منتخب مصر في تصدره للمجموعة برصيد عشر نقاط بعد فوزه الثاني على التوالي على منتخب ليبيا على ملعب الأخير.

وقال كيروش عقب نهاية المباراة: "أريد أن أقدم التهنئة للاعبين على ما قدموه اليوم، وتأدية تعليمات المدرب، كنا نستحق نتيجة أكبر من ذلك، ونريد الاستمرار في صدارة المجموعة حتى النهاية".

وأضاف المدرب البرتغالي "ما زال أمامنا الكثير من العمل حتى نصل للمستوى الذي نأمله جميعًا، لقد فزنا وسجلنا العديد من الأهداف بالإضافة إلى لعب كرة قدم جيدة، الآن التحدي هو التطور والتحسن".

وفي نهاية تصريحاته قال كيروش "لم أقم بأي أمور سحرية في منتخب مصر، الروح كانت موجودة بالفعل في قلوب اللاعبين، لقد استطاعوا التحرر أكثر وكانوا يستمتعون بالتدريب واللعب وهذا أعطاهم حرية أكبر لكي يعبروا عن أنفسهم".