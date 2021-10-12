نهب الأراضي ونشر الأمراض.. نائبة بايدن تكشف عن كوارث في تاريخ أمريكا

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن المستكشفين الأوروبيين الذين اكتشفوا القارة الأمريكية، قد بشروا بموجة من الدمار للشعوب القبلية، وارتكبوا أعمال عنف وسرقة الأراضي ونشروا الأمراض.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت هاريس في خطاب أمام الكونجرس، موجه للهنود الأمريكيين، "يجب ألا نخجل من هذا الماضي المخزي، ويجب أن نلقي الضوء عليه ونبذل قصارى جهدنا لمعالجة تأثير الماضي على المجتمعات الأصلية اليوم".

كما قدمت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أداءً تمثيليا لا يُنسى إلى جانب خمسة أطفال الذين قاموا بتجربة أداء أدوارهم.

قال كارلو برناردينو، الذي كان ابنه تريفور البالغ من العمر 13 عامًا، والذي كان أحد الشباب المشاركين في الدراسة، لصحيفة واشنطن إكزامينر: "كل هؤلاء الخمسة ممثلون. كان يحاول القيام بهذا النوع من الأشياء لفترة من الوقت. ولذلك لديه مدير ووكيل في لوس أنجلوس ويرسلون له الممثلين".

وفقًا لـ Examiner، تم تصوير مقطع الفيديو الذي يجمع بين كامالا هاريس، وخمسة أطفال أخرين، بين 11 و 13 أغسطس في المرصد البحري الأمريكي في واشنطن، حيث يقع مقر إقامة هاريس.