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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يعاني من ضعف السمع والبصر..القصة الكاملة للأزمة الصحية للفنان بدر الطيار

بدر الطيار
بدر الطيار

كشف الفنان بدر الطيار  في لقائه مع برنامج "ع السيف" المذاع على قناة "الكويت"، أنه لا يزال مريضاً، قائلاً: "صحتي والله وايد وايد تعبانة، ولكن الحمد لله على كل حال".

 

وأضاف بدرالطيار، أنه يعاني من ضعف في السمع وخاصة ، أذنه اليمنى، أما اليسرى فيستخدم السماعة، للتواصل مع الآخرين، لافتاً إلى أنه يعاني كذلك من ضعف بالبصر.

 

وتوجه  بدر الطيار بالشكر إلى المخرجين والمنتجين الذين يحرصون على تواجده الفني، مضيفا: "لكن في نفس الوقت أرى أنني ما زلت أعاني بعض المشاكل الصحية، كضعف الرؤية والسمع، مما قد يؤثر على أدائي التمثيلي وتواصلي مع زملائي، لذلك أفضل الابتعاد حتى لا أحرج نفسي وزملائي، وأنا مضطر لذلك، لكن أتابع الحركة الفنية بشكل جيد، وتم تكريمي في مهرجان الكويت المسرحي عن مجمل أدواري الكوميدية التي أديتها طوال مشواري وهذه لفتة طيبة من المجلس الوطني".

 

كما عبر الفنان الكويتي، بدر الطيار، عن استيائه من جانب بعض المسؤولين، بسبب طول انتظار سفره للخارج لتلقي العلاج، إذ قال إنه تواصل مع مسئولين في وزارة الإعلام، على أمل أن يغادر للعلاج خارج الكويت لكن هذا لم يحدث.

 

وأضاف أنه تلقى وعوداً بالسفر منذ عامين، وطلب منه المسئولون إحضار التقارير الطبية الخاصة بحالته الصحية، كي يتم البت في أمره ولكن لا جديد يذكر.

 

وأردف  بدر الطيار، الذي تحدث بنبرة يملؤها الحزن، أن التقارير كانت في صالحة للسفر للخارج، وطلبه المسؤولون في وزارة الإعلام كي يطلعوا على الحالة، ولكن لم يحدث أن أبلغه أحد بموعد السفر.

 

​وحول الأعمال التي يعتز بها في مشواره الفني، أشار قائلاً: "هناك أعمالا كثيرة أفخر بها مثل مسرحية حامي الديار، ومخروش طاح بكروش، والشرطية الحسناء، وأرض وقرض، وحب في الفلوجة، وغيرها الكثير من الأعمال الدرامية".

 

وأردف: "أنا راض كل الرضا عما قدمته، فقد عملت مع أجيال كاملة من كبار النجوم أمثال عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج وحياة الفهد وسعاد عبدالله وخالد النفيسي وغانم الصالح، وكذلك أجيال الشباب، فقد أخذت حظي ونصيبي ولكل زمان دولة ورجال فالكويت ولادة، ولدينا جيل من الشباب يتمتع بالموهبة والدراسة الأكاديمية وحققوا جوائز، عسى الله يوفقهم.

 

مي العيدان تدافع عن بدر الطيار:

 

ودافعت مي العيدان عن بدر الطيار خلال حلقة برنامج "كشف حساب" موضحة أنه لا يتمتع بشعبية كبيرة لكنه في النهاية يعاني من مشاكل صحية ويجب علاجه.

 

وقالت مي العيدان: "يمكن هو فنان من الصف الثاني أو الثالث، هو فنان محدود ولا يتمتع بشعبية كبيرة وليس نجم، ولكنه رجل عنده مشكلة صحية عنده نوع من أنواع الشلل في احدى قدميه".

 

ولفتت إلى أن علاجه لا يحتاج لأن يكون نجماً، معلقة: "العلاج والصحة ما فيه نجم او لا، المفروض ان العلاج في الداخل او الخارج هو حق لكل كويتي، خاصة اذا كان هناك إمكانية لعلاجه. هذا حقه فهو في النهاية انسان".

 

وطالبت مي العيدان وزارة الصحة الكويتية بضرورة التحرك بسرعة ومساعدة بدر الطيار للسفر إلى الخارج ومراسلة المستشفيات بشأن حالته الصحية.

 

وأضافت قائلة: "ليش العلاج بالخارج بالواسطة؟ انا حزينة عليه قلبي يوجعني لما اشوف مواطن كويتي في دولة العز والكرامة يرفض علاجه في الخارج. لو باقي بعمره ساعة من حقه يعيشها بصحة".

 

ونشرت مي العيدان مقطع فيديو تعلق فيه على حالة بدر الطيار الصحية قائلة: "مي العيدان تنتقد رفض وزارة الصحة علاج الفنان بدر الطيار بالخارج وتقول ليس كفنان ولكن كإنسان".

 

بدر الطيار الفنان بدر الطيار ضعف في السمع برنامج ع السيف قناة الكويت ضعف بالبصر

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