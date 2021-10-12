أستاذ بقصر العيني: البرق يدمر العصب البصري ويصيب العين بالمياه البيضاء

حذر الدكتور أحمد عبد الله أستاذ طب وجراحة العيون بقصر العيني، من النظر لـ البرق، قائلا إن مصر والشرق الأوسط لا يحدث بهم أعاصير وعواصف شديدة مثل التي تحدث في أمريكا وأوروبا، مؤكدا أن مصر لا يوجد بها سحب منخفضة وبالتالي فإن البرق الذى يصل إلى الأرض لا يحدث كثيرا.

وأضاف أحمد عبد الله، في حديثه عن أضرار البرق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن أمريكا وأوروبا يحدث بها آلاف الإصابات سنويا بسبب البرق وتصيب العين، بالإضافة إلى وفيات، مؤكدا أن البرق يمكن أن يصيب العين بشلل ومياه بيضاء.

وأوضح أحمد عبد الله، أن البرق يصيب جفن العين والعصب البصري والأعصاب المتحكمة في عصب العين، لافتا إلى أن البرق يحتوي على الأشعة فوق البنفسجية والتي تصيب العين وبالتالي يجب عدم النظر إليه.