عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بقصر العيني: البرق يدمر العصب البصري ويصيب العين بالمياه البيضاء

البرق
البرق

حذر الدكتور أحمد عبد الله أستاذ طب وجراحة العيون بقصر العيني، من النظر لـ البرق، قائلا إن مصر والشرق الأوسط لا يحدث بهم أعاصير وعواصف شديدة مثل التي تحدث في أمريكا وأوروبا، مؤكدا أن مصر لا يوجد بها سحب منخفضة وبالتالي فإن البرق الذى يصل إلى الأرض لا يحدث كثيرا.

وأضاف أحمد عبد الله، في حديثه عن أضرار البرق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن أمريكا وأوروبا يحدث بها آلاف الإصابات سنويا بسبب البرق وتصيب العين، بالإضافة إلى وفيات، مؤكدا أن البرق يمكن أن يصيب العين بشلل ومياه بيضاء.

وأوضح أحمد عبد الله، أن البرق يصيب جفن العين والعصب البصري والأعصاب المتحكمة في عصب العين، لافتا إلى أن البرق يحتوي على الأشعة فوق البنفسجية والتي تصيب العين وبالتالي يجب عدم النظر إليه.

 

البرق العين اضرار البرق امراض البرق النظر للبرق

ترشيحاتنا

بعد فوزه بالأغلبية.. الصدر يحذر من محاولات الضغط على مفوضية انتخابات العراق

طلقات طائشة.. مسجل خطر يقتل زوجة شقيقه وطفلتها في المنوفية

وزير السياحة والآثار يكشف تفاصيل احتفالية بالأقصر على غرار موكب المومياوات

برعاية قرينة السيسي.. وزيرتا التخطيط والبيئة تشهدان عرض أزياء الملابس التراثية

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

ارتفاع عدد ضحايا سقوط كوبري المشاة بطور سيناء إلى ثلاثة أشخاص

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

الجائحة ستنتهي .. نبأ سار عن لقاحات متطورة تقضي علي فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

ستكون مفاجأة لجمهوري .. رانيا يوسف : اخترت فساتين مهرجان الجونة .. فيديو

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

رجب الشرنوبي يكتب: سفينة الزمن القادم!!!

محمد سعيد العوضي يكتب: الحب.. قاتلٌ أم مظلوم؟!

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ