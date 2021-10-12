رابطة الأندية تكشف تفاصيل عودة الجماهير للمدرجات ومصير مباراة القمة

قال ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية المحترفة إن وجود رابطة للأندية المحترفة إنجاز كبير تحقق في مصر فالرابطة فى كل دول العالم تدير الدوري.



وأضاف ثروت سويلم خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرابطة تشهد وجود 5 ممثلين للأندية وهدف الرابطة وجود دوري محترف وقوي.



وتابع ثروت سويلم : نسعى لإعادة الجماهير للملاعب ولم تكن هناك عوائق أمنية لعودة الجماهير ولكن كورونا هى السبب وتم السماح بـ 2000 مشجع فى كل مباراة في الدوري بعد موافقة وزارة الداخلية والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح ثروت سويلم أن كل نادى سيكون مسئول عن جماهيره التى ستحضر المباراة وسيكون هناك آلية لحجز التذاكر إلكترونيا من أجل المباريات ونمتلك حاليا 6 استادات عالمية هي القاهرة وبرج العرب والسويس والسلام والاسكندرية والدفاع الجوي وسيكون هناك ستاد جديد فى العاصمة الإدارية سيفتتح قريبا ويستضيف مباريات الدوري.



وأكد ثروت سويلم أن تلقي لقاح كورونا شرط أساسي لكي يسمح للجماهير بالدخول للاستاد وسنصدر بيان لتوضيح كل الإجراءات للحصول على التذاكر للمباريات والقواعد المنظمة للحضور.



وكشف ثروت سويلم عن وجود عقوبات رادعة لأي مخالفة يرتكبها أي نادي أو جماهيره أولاعبيه وستكون الغرامات المالية على كل من يخالف القواعد المنظمة للمسابقة.

وأوضح ثروت سويلم ان إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي خارج مدينة الإسماعيلية لا يقلل من قيمة الرابطة والمباريات التى يوجد حساسية بشأنها سيتم بحثها والرابطة تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ونسعى لإقامة دوري بحياد ونزاهة.

واستكمل ثروت سويلم : لم نناقش استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك واستقدام حكام أجانب لمباراة القمة لا يقلل من قيمة الحكام المصريين.

