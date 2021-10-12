الإصابات تزيد بالعشرات.. تاج الدين: نشهد منحنى تصاعدي لموجة كورونا الرابعة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه هناك متابعة دقيقة للوضع الوبائي لكورونا في مصر ، مضيفا:" حالات الإصابات تزيد بالعشرات وليس بالمئات ونشهد المنحنى التصاعدي لموجة الفيروس الرابعة ".

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" من 10 لـ 15 % من الحالات التي يتم رصدها رسميا تحتاج دخول المستشفيات أو دخول غرف الرعاية المركزة".

وتابع:" الدولة تسعى منذ فترة طويلة جدا لـ حماية الطلاب والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم وتم البدء في حملة مكثفة لتطعيم تلك الفئات قبل بداية العام الدراسي ".

واكمل محمد عوض تاج الدين :" تم تطعيم عدد كبير من المعلمين والعاملين في المدارس والجامعات كما تم تطعيم عدد كبير من طلاب الجامعات ".