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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي تكشف تفاصيل مهمة عن الحالة الصحية لـ إيمان الحصري

إيمان الحصري
إيمان الحصري

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ الإعلامية إيمان الحصري، وقالت إن إيمان فى حالة مستقرة بعد إجراء عملية فى ألمانيا.

 

وأضافت لميس الحديدي خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون أى" إن إيمان قامت بعمل عمليات بقيادة الدكتور هشام عاشور أستاذ أمراض النساء فى ألمانيا.

 

ولفتت لميس الحديدي، إلى أن إيمان تقدمت ببلاغ ضد طبيب مصري، بسبب المشكلات التى تعرضت لها، وأكدت لميس أن الجميع ينتظر التحقيق فيما حدث لها.

 

وأشارت إلى أن الأطباء فى المانيا قالوا أن ما حدث كان مفزع، وكان من الممكن أن يقضى على حياتها فى لحظة، وتمنت لميس بعودة إيمان لـ جمهورها و لـ أسرتها وطفلتها.

 

 

 

وقد قالت مها أبو بكر محامية إيمان الحصري، إنّ الإعلامية ستعود إلى مصر قريبًا، بعد تعافيها من الأزمة الصحية التي ألمت بها.

 

وأضافت  أنّها قدّمت (وكيلة عن الحصري) بلاغًا للنائب العام، تتهم فيه الطبيب المعالج بارتكاب ما أسمته "خطأ مهني جسيم"، موضحة أن العقاب في هذه الحالة يصل إلى السجن عشر سنوات وغلق المؤسسة الطبية التي قدّمت العلاج.

 

وأشارت إلى أن الحصري عُرضت على الطب الشرعي قبل السفر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج وذلك لإثبات الحالة، موضحة أنه تم إرفاق هذه المستندات للنيابة العامة.


وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إنّ الخطأ الطبي الموثق يجب أن يُراجع من ثلاثة استشاريين في نفس التخصص.

جاء ذلك تعقيبًا على تقدم الإعلامية إيمان الحصري ببلاغ ضد الطبيب المعالج لها في أحد المستشفيات، وقد اتهمته بارتكاب خطأ طبي جسيم.

وأضاف الزيات أن المضاعفات العادية لا يحاسب عليها، لكن الإهمال تتم المحاسبة عليه حال التأكّد من حدوثه بالفعل.

وأشار إلى أنّ هناك لجنة للشكاوى والتحقيقات تنظر في مثل هذه الأمور، موضّحًا أن العقوبات تبدأ من اللوم وتصل إلى الشطب الجزئي أو الكلي.

وأفاد بأن الأمر يتطلب تحديد إن كان الأمر خطئًا طبيًّا أم أنّ ما حدث مضاعفات للحالة، موضحًا أن التفاصيل الطبية بشأن حالة إيمان الحصري لم ترد إليهم حتى الآن.

وتقدمت مها أبو بكر محامية إيمان الحصري ببلاغ للنائب العام إثر تعرض موكلتها لخطأ طبي جسيم، من قبل طبيب في أحد المستشفيات في شهر أبريل الماضي.

وقالت المحامية إنّها تقدمت بالبلاغ ضد الطبيب الذي أجرى لها العملية وفريقه، إثر تعرض موكلتها لخطأ طبي جسيم، أدى إلى تدهور الحالة الصحية للإعلامية، وهدد حياتها.

 

لميس الحديدي ايمان الحصري الإعلامية إيمان الحصري كلمة أخيرة أمراض النساء

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