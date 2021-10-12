أعراض الإصابة بجفاف العين وعلاجات سريعة للتخلص منه

تحدث متلازمة جفاف العين عندما لا تنتج عينيك ما يكفي من الدموع، إليك أبرز أعراض جفاف العين وعلاجت من مطبخك تساعد على تقليل أعراضه المزعجة جربيها بنفسك.

أعراض تنذرك بـ جفاف العين



قال الدكتور الصيدلي باهر السعيد، إن جفاف العين مشكلة يعاني منها الكثير، لذا نصح بضرورة استخدام مرطب العين بشكل مستمر وعند التعرض للشمس .

وأوضح باهر السعيد أن هناك عدة أعراض تنذرك بـ جفاف العين وهي :



1-ألم في العين

2-عدم تحمل الضوء

3-صعوبة فتح العين في الشمس

4-الشعور برمل في العين

5-افرازات العين

6-عدم تحمل الهواء أو الدخان

7-احمرار العين

8-ألم العين اثناء القراءة أو مشاهدة التلفزيون

9-الشعور برغبة في حكة العين

10-الشعور بألم أثناء العدسات

12-الرؤية المزدوجة

13-عدم القدرة على فتح العين بشكل كامل خاصة بعد الاستيقاظ وأكد باهر السعيد أنه في الحالات البسيطة يمكن استخدام مرطب للعين من الصيدلية ، أما الحالات الشديدة تستدعي استشارة الطبي

خمس طرق لعلاج جفاف العين

فيما يلي خمس طرق يمكنك من خلالها التعامل مع جفاف العين وفقا لموقع femina.in

ضغط دافئ

خذ قطعة قماش نظيفة وانقعها في بعض الماء الدافئ لفترة من الوقت وضع هذه القماش على عينيك لمدة خمس دقائق.

في وقت لاحق ، افركي قطعة القماش برفق على جفونك ، سواء السفلي منها أو العلوي.

كرر هذه العملية حتى يبرد الماء وتساعد هذه الطريقة في ترطيب عينيك ، وبالتالي تحسين جودة الدموع والتخلص من الاحمرار والتهيج الذي قد يصاحب جفاف العين.

زيت جوز الهند

يعمل هذا الزيت كعامل إعادة ترطيب لعينيك ويمنع الدموع من التبخر بسرعة إلى جانب ذلك لزيت جوز الهند خصائص مضادة للالتهابات تقلل من الانزعاج الناجم عن جفاف العين ما عليك سوى نقع كرة قطنية في زيت جوز الهند ووضعها على جفونك المغلقة لمدة 15 دقيقة و كرر هذا طوال اليوم حتى تجد الراحة.

المكملات الغذائية

وجدت الدراسات أن الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في التخلص من أعراض جفاف العين. تساعد مصادر أوميجا 3 مثل السلمون والسردين وزيت بذور الكتان والجوز وما إلى ذلك في تقليل التهاب وجفاف العين مما يسمح بزيادة إنتاج الدموع وبالتالي التخلص من متلازمة جفاف العين.

جل الصبار

بسبب طبيعته القلوية، يعتبر جل الصبار علاجًا فعالًا لجفاف العين وتساعد خصائصه المرطبة والمضادة للالتهابات على تقليل الاحمرار والتورم.

اشطفي ورقة الصبار واستخرجي الجل وخذي بعض الجل على قطعة مناديل وامسحيه برفق على الجزء الخارجي من جفونك فقط، بعد 10 دقائق، اشطفيه ببعض الماء الفاتر وكرري هذا مرتين يوميًا.

ماء الورد

يعمل ماء الورد العجائب على عينيك المتعبة إلى جانب ذلك ، فهو غني بفيتامين أ ، والذي يؤدي نقصه إلى جفاف العين.

انقعي كرة قطنية في ماء الورد وضعيها على جفونك المغلقتين وبعد 10 دقائق، اشطفيه ببعض الماء البارد ويمكنك أيضًا استخدام ماء الورد النقي كقطرات للعين لراحة فورية وكرري هذا ثلاث مرات في اليوم.