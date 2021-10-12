مدحت العدل يشكر وزيرة الهجرة بعد حل مشكلة نجل محمد عبدالمطلب

قال الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين و الملحنين، إنه تواصل مع نور محمد عبد المطلب، نجل الفنان محمد عبد المطلب، الذى يعانى من مشكلات صحية فى المغرب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة آخيرة" المذاع على قناة " أون أى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تواصلت معه من أجل حل المشكلة، وتوفير وثيقة السفر، وتم التواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة من أجل العلاج.



وكشف أن نور عبد المطلب، ابن الفنان الكبير، الذى قدم الكثير لمصر، والجميع سيستقبل نل الراحل بكل حب و تقدير.





تعرض نور عبد المطلب نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، لوعكة صحية، أثناء تواجده في المغرب، حيث يقيم هناك منذ سنوات عقب تعرضه لأزمة مالية.

ويعاني نور عبد المطلب، من شلل في إحدى قدميه وإذا لم تتحسن حالته قد يلجأ الأطباء إلى بتر قدمه.

وفي استجابة سريعة من نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر؛ صرح “شاكر” بأنه قد تواصل مع وزيرة الصحة هالة زايد وشرح لها حالة نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب.

ووافقت هالة زايد على تبني حالة نجل عبد المطلب مؤكدة أنها تنتظر قدومه من المغرب خلال الأيام المقبلة حتي يتم علاجه في مصر وتوفير جميع سبل الراحة له.

معاناة نجل محمد عبد المطلب

وقبل عام، كشف نور عبد المطلب، نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، عن كواليس معاناته بعد الإفلاس، قائلًا "أملك مطعما لكنه احترق وأفلست واضطررتُ إلى الانتقال للعيش في المغرب"، معقبا "أعيش بلا مأوى".

وأضاف "عبد المطلب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "تن"، "كنت أسكن مع صديق لي، وهو رجل أعمال، وكان يرعاني وأعطاني سكنًا ولكن بعد وفاته طردتني زوجته من الشقة".

وناشد عبد المطلب، وزير الخارجية، والسفارة المصرية لدى المغرب، تسهيل سبل عودته إلى القاهرة، مردفا "أتمنى العودة للقاهرة في أقرب وقت".

وبعد الأزمة، تدخلت إدارة mbc لحل أزمة نجل الفنان محمد عبد المطلب، وأحضرت له مكانًا سكنيًا بعد أن تم طُرده من منزله بالمغرب.