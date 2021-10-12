عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت العدل يشكر وزيرة الهجرة بعد حل مشكلة نجل محمد عبدالمطلب

نجل عبد المطلب
نجل عبد المطلب

قال الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين و الملحنين، إنه تواصل مع نور محمد عبد المطلب، نجل الفنان محمد عبد المطلب، الذى يعانى من مشكلات صحية فى المغرب.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة آخيرة" المذاع على قناة " أون أى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تواصلت معه من أجل حل المشكلة، وتوفير وثيقة السفر، وتم التواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة  الصحة من أجل العلاج.


وكشف أن نور عبد المطلب، ابن الفنان الكبير، الذى قدم الكثير لمصر، والجميع سيستقبل نل الراحل بكل حب و تقدير.


 

تعرض نور عبد المطلب نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، لوعكة صحية، أثناء تواجده في المغرب، حيث يقيم هناك منذ سنوات عقب تعرضه لأزمة مالية.

 

ويعاني نور عبد المطلب، من  شلل في إحدى قدميه  وإذا لم تتحسن حالته قد يلجأ الأطباء إلى بتر قدمه.

 

وفي استجابة سريعة من نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر؛ صرح “شاكر” بأنه قد تواصل مع وزيرة الصحة هالة زايد وشرح لها حالة نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب.

 

ووافقت هالة زايد على تبني حالة نجل عبد المطلب مؤكدة أنها تنتظر قدومه من المغرب خلال الأيام المقبلة حتي يتم علاجه في مصر وتوفير جميع سبل الراحة  له.

 

معاناة نجل محمد عبد المطلب 
وقبل عام، كشف نور عبد المطلب، نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، عن كواليس معاناته بعد الإفلاس، قائلًا "أملك مطعما لكنه احترق وأفلست واضطررتُ إلى الانتقال للعيش في المغرب"، معقبا "أعيش بلا مأوى".

 

وأضاف "عبد المطلب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "تن"، "كنت أسكن مع صديق لي، وهو رجل أعمال، وكان يرعاني وأعطاني سكنًا ولكن بعد وفاته طردتني زوجته من الشقة".

 

وناشد عبد المطلب، وزير الخارجية، والسفارة المصرية لدى المغرب، تسهيل سبل عودته إلى القاهرة، مردفا "أتمنى العودة للقاهرة في أقرب وقت".

 

وبعد الأزمة، تدخلت إدارة mbc  لحل أزمة نجل الفنان محمد عبد المطلب، وأحضرت له مكانًا سكنيًا بعد أن تم طُرده من منزله بالمغرب.

 

مدحت العدل محمد عبد المطلب المغرب وزيرة الهجرة الصحة

ترشيحاتنا

رغم إيقافه من الموسيقيين.. حسن شاكوش يستعد لطرح أغنية جديدة

هل الاحتفال بمولد النبي بدعة؟.. أمور تخرس ألسنة المحرمين

امنحوهن حق الحياة.. مجموعة العشرين تدعو لحماية حقوق المرأة الأفغانية

إحالة المسئولين للتحقيق.. تفاصيل رقص طلاب مدرسة ثانوي بالجيزة على مهرجان شعبي

متي يتم تطعيم الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما ؟..مستشار الرئيس يجيب

كنت باخد 100 جنيه .. عصام عبد الفتاح : الحكم يتقاضي 7 آلاف جنيه فى المباراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ارتفاع عدد ضحايا سقوط كوبري المشاة بطور سيناء إلى ثلاثة أشخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ