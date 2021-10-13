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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم تناقش رسالة ماجستير تهدف إلى نشر الرعاية الصحية عن بعد

جانب من مناقشة الرسالة
جانب من مناقشة الرسالة

 كشفت دراسة رسالة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا الالكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " نقل بعض المؤشرات الحيوية من جسم الإنسان عبر شبكة الحساسات اللاسلكية وتوظيف النتائج في تطوير مقرر الشبكات لطلاب الدراسات العليا بكلية التعليم الصناعي " .

تؤكد الدراسة أن الرعاية الصحية عن بعد مصطلح يسعى إليه الكثيرون ليكون وسيلة لإنقاذ حياة الملايين من الناس وليكون بديلاً عن مراقبة أوضاع المرضى في المستشفيات والتي قد تكون بعيدة عن بعض الحالات المفاجئة أو لتوفير نفقات بعض العائلات غير القادرة. لتحمل تكلفة المواصلات والإقامة في المراكز الصحية ، تسمح هذه التقنية بجمع بيانات حالة المريض في بيئة منزلية هادئة بعيدًا عن ضغوط الإقامة في المراكز الصحية وفي ظل ظروف الحياة العادية من الاسترخاء أو الجهد أو استنفاد العمل وما شابه. 

كما تتيح هذه التقنية الفرصة للباحثين والمراكز الطبية لمتابعة حالات المرضى دون التواجد الدائم مع المريض الأمر الذي قد يصعب على الطبيب أو الباحث التكلفة الباهظة أو ضرورة التواجد في أماكن عدوى خطرة عليهم ، وقام الباحث بالاعتماد على التقدم الثوري في شبكات الاستشعار عن بعد و WBAN بشكل خاص في تصميم نظام يسمح بنقل بعض الوظائف الحيوية للجسم في وقت واحد ليتم عرضها من قبل المختص أو تسجيلها ومراقبتها لفترة طويلة .

وتم استخدام النتائج الهندسية للبحث في عمل برنامج تدريبي لطلاب كلية التكنولوجيا والتعليم- شعبة تكنولوجيا الالكترونيات- جامعة حلوان.


أعد الدارسة الباحث، محمد عبد المنعم محمود متولى بكلية التكنولوجيا والتعليم برعاية الدكتور إبراهيم لطفي عميد كليه التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان والدكتور وائل إبراهيم أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث – كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان وتحت إشراف كل من الدكتور مصطفى على رفاعى الطوخى أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا الإلكترونيات كلية التكنولوجيا والتعليم- جامعة حلوان والدكتور محسن محمد البندارى استاذ مساعد بقسم تكنولوجيا الالكترونيات – كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان و د. تامر عبدالمطلب عبدالجواد إسماعيل دكتوراه في مناهج التعليم الفني – مدرس بالكلية التكنولوجية بالصحافة -  وزارة التعليم العالي.

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وأظهرت الدراسة التي نالتها الباحث بتقدير ممتاز بأجماع الأراء بانة يمكن تطوير شبكة من المستشعرات التي يرتديها المريض لتسجيل بعض المؤشرات الحيوية المهمة للتسجيل والإرسال ليتم مراجعتها من قبل أخصائي.


وأوضحت الدراسة ل" صدي البلد " انه يمكن إتاحة الفرصة لعرض النتائج على تطبيق الهواتف المحمولة لتنويع وسائل العرض ولضمان توثيق أكبر للبيانات.


كما يمكن السماح باستخدام متصفحات الويب المتعددة لعرض بيانات المريض من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول من خلال عرض النتائج على خادم مركزي ومن خلال هذة النتائج الهندسية قام الباحث بتطوير منهج الشبكات الخاص بطلاب الدراسات العليا قسم الالكترونيات بكلية التعليم الصناعى وتطبيق بعض من هذا التطوير فى برنامج تدريبى وقام بالخطوات الازمة للتاكد من صحتة وسلامة تطبيقة ثم قام بتطبيقة وتاكد من فاعليتة فى اكساب الطلاب عينة البحث المعارف والمهارات المراد اكسابها لهم.


اقتراحات للعمل في المستقبل:
هناك عدد قليل من القضايا التي تحتاج إلى حل فيما يتعلق بالنظام المقترح في الأطروحة. من اولئك:
1. ضرورة العمل على توفير أجهزة الاستشعار عن بعد في جميع معامل  كليات التعليم الصناعى والمعاهد الفنية لتزويد الطلاب بالمفاهيم والمهارات الازمة فى هذا المجال الهام.
2. العمل على توفير تدريب مستمر للطلاب فى هذا المجال عن طريق عمل توئمة مع بعض المعاهد البحثية المتخصصه فى المجال مثل معهد الاستشعار عن بعد.
3. التطوير فى بعض المقررات الاخرى مما يخدم التكامل فى هذا المجال
4. تعميم تدريس هذا التطوير على طلاب المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجيه المصريه .
5. إعداد برامج تدريب المعلمين والمعلمات أثناء الخدمة للتدريب على استخدام اليات واجهزة شبكات الاستشعار عن بعد لتطوير امكانيتهم مما يعود بالنفع على مستوى الطلاب.
6. العمل على تصميم برامج تدريبية تفاعلية لمحاكاة عمل شبكات الاستشعار عن بعد لزيادة مستوى التدريب عند الطلاب وتقليل التكلفه فى اعداد شبكات مادية .

رسالة ماجستير قسم تكنولوجيا الإلكترونيات كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان جامعة حلوان الرعاية الصحية

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