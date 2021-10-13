عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

فوضى النباشين.. كابوس يلاحق سكان شارع محمد صالح بالزاوية الحمراء

صدى البلد

استغاث سكان شارع محمد صالح، المتفرع من شارع طلخا، بالقصيرين، التابعة لحي الزاوية الحمراء، في محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القراء "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من تضررهم من تراكم القمامة، ووجود النباشين بالمنطقة.

 

وقالت “إيمان عطا” إحدى القاطنات بالشارع، في شكواها: يقومون بجمع القمامة وفرزها في المساكن وهذا غير آدمي وملوث، مع وجود النباشين الذين يقومون بنبش الأكياس، ما يتسبب فى الروائح الكريهة والأمراض، دون وجود صندوق قمامة، مناشدة مسئولي الحي والمحافظة بالتدخل لحل الأزمة.

 

وأضافت: أنقذوا أطفالنا من الأوبئة والأمراض التى نعانى منها يوميا بسبب تراكم هذه القمامة والمخلفات.

 

وأكدت: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، مع العلم إننا بندفع رسوم نظافة باستمرار، فأين هي النظافة".

 

وتابعت: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، ما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".

 

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.


ويمكن التواصل مع القارئة من خلال الرقم  01001870517
 

اقرأ أيضا:
أكوام القمامة تحاصر سكان شارع 23 يوليو فى بسيون
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منه على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القاهرة انتشار فيروس كورونا الروائح الكريهة انتشار القمامة جمع القمامه حى الزاوية الحمراء

ترشيحاتنا

قانون الجمارك الجديد يجبر المستوردين على جلب بضائع عالية الجودة| تفاصيل

اعتماد الخطة التفصيلية لـ مجلة المحاماة والتكنولوجيا وإصدار العدد الأول| صور

الزراعة : قريبا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة |فيديو

البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل بعد استهداف الحوثي مستشفى العبدية باليمن

أشرف زكي: قرارات النقابة ضد الفنانين يصدرها مستشار من مجلس الدولة |فيديو

أمير توفيق: موسيماني مستمر مع الأهلي.. ولم يطلب زيادة في راتبه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

الصحة العالمية تكشف عن الأمل الأخير لمواجهة فيروس كورونا

عيار ناري.. جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثتين في رشاح بالقليوبية

حقيقة خلاف عصام الحضري مع كيروش فى منتخب مصر ورحيله

الرئيس السيسي من بودابيست: مش هنسمح إن الناس تترمي في البحر

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتيلة في عمر الزهور..مأساة يتيمة قتلت على يد عمها وعمتها في بنها

حريق مسرح بلازا.. هل يتأجل حفل افتتاح مهرجان الجونة ويتأخر حضور الفنانين؟

حنان مطاوع تتألق بفستان فرعوني من تصميم هاني البحيري.. صور

بايدن على بعد خطوات من سحق آبي أحمد.. قائمة عقوبات قاسية هذه المرة

فيديو

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

بعد حريق الجونة وإصابة 14 مواطنا باختناقات.. ما مصير المهرجان؟

يتحدى بيج رامي وينافس عالميا.. ما قصة أبو دراع ابن بولاق الدكرور؟

ماس كهربائى .. أول تعليق من سميح ساويرس بعد حريق مسرح الجونة السينمائى " فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

د. هشام فهمى يكتب: الهدف الأسمى لإجراء انتخابات المحليات

جمال قرين يكتب: التعليم والاستثمار فى العقول

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

اﻟﻤﺰﻳﺪ