رئيس جامعة بني سويف يفاجئ المدن الجامعية ليلًا ويطمئن على تسكين أبنائه الطلاب

رئيس جامعة بنى سويف يفاجئ المدن الجامعية ليلا ويطمئن على تسكين أبنائه الطلاب

فاجأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة، للمدن الجامعية بنين وبنات للاطمئنان على تسكين أبنائه الطلبة والطالبات والاطمئنان على توافر كافة عناصر الراحة والأمان.

حيث استمع إليهم لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة والمعاملة التى يتلقونها، وتابع تواجد جميع مشرفي المدن، و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم الغرف وصالات الطعام والأنشطة، وارتداء الكمامات واستخدام مقياس الحرارة عند الدخول من البوابات وتوافر سيارة إسعاف مجهزة لحالات الطوارئ.

وأكد رئيس الجامعة، أن المدينة الجامعية تعد للطالب بمثابة بيته الثاني وأن أولياء الأمور يطمئنون على أبنائهم داخل المدن الجامعية ومن هنا فإن الجامعة تقع علي عاتقها مسئولية هائلة لحماية الطلاب وتنمية مهاراتهم من خلال المشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية مع الحفاظ على مستوي التحصيل الدراسي المطلوب.

