بإطلالة كلاسيك جذابة.. ياسمين الخطيب تتغزل في جمالها.. ماذا قالت؟

تألقت المذيعة والفنانة ياسمين الخطيب، من خلال صور جديدة لها نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ياسمين الخطيب في الصورة بإطلالة كلاسيك جذابة، حيث ارتدت بلوزة ستان انيقه باللون الأبيض وبنطال أسود، واعتمدت تسريحة شعر منسدل، و"ميك أب" بألوان تتناسب مع الإطلالة.



وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة: " هنَّ كثيرات لكني كلهن"، ونالت إعجاب متابعيها.



واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب مؤخرا، بعقد قرانها، في حفل صغير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء منهم المطرب محمد شاهين.



يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب تقدم برنامج «ونقول كمان» عبر شاشة النهار.