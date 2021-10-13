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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لمن تخطى الـ65 فما فوق.. الحكومة: 650 جنيهًا دعمًا نقديًا غير مشروط.. وإعفاء من أجرة المواصلات

الدكتور صلاح هاشم
الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية

أعلن الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، عن أن الوزارة تقدم دعما غير مسبوق  لدعم كبار السن ببرنامج تكافل وكرامة، يتمثل في دعم نقدي 650 جنيها غير مشروط لمن تخطى سن 65 سنة دون أي شرط أو قيد. 

وقال مستشار وزيرة التضامن لـ برنامج «آخر ساعة» والمذاع على قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، أن هذا الدعم شمل عددا كبيرا من الأسر المصرية خاصة فئتين المسنين وذوى الإعاقة. 

وأوضح “بدأ الدعم منذ عام 2015، وفي بداية 2020 تم إعفاء كبار السن الذين تجاوز أعمارهم 70 سنة من أجرة المواصلات العامة، بالإضافة إلى تدشين وتنظيم قانون يحمى حقوق كبار السن يتضمن كثير من الحقوق الخاصة بكبار السن”. 

و استعرض الشروط والمستندات اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة: أن يكون الأفراد المستفيدين من برنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المريض أو الإعاقة بالفحص الطبي

- أن يكون من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك

- أن يكون الأطفال في المرحلة العمرية من يوم حتي 18عامًا

- أن لا يكون الأب أو الأم من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني أكثر من ممكنة ولا يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة من التضامن الاجتماعي

- عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في ملكية أرض زراعية نصف فدان أو أكثر ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

- ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة ملكية رؤوس مواشي للتجار ثلاثة أو أكثر

- عدم امتلاك سيارة

- ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة

- لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج

أما عن الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش: 

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- صورة شهادة الميلاد

- صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر

- صور إيصالات استهلاك الكهرباء

- شهادة قومسيون طبي رسمي تبين درجة إعاقة تبدأ من 50%

 

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