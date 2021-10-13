أخبار المحافظات|تعليم الجيزة تعاقب المسئولين عن واقعة رقص الطلاب.. جيران الطفلة ضحية التعذيب بالقليوبية يرشدون عن القاتل.. تفاصيل الاعتداء علي صيدلانية الوحدة الصحية بالشرقية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات:

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بشأن واقعة انتشار وتداول فيديو على السوشيال ميديا، يظهر فيه طلاب احدى المدارس يرقصون على احد المهرجانات الشعبية داخل فناء مدرسة.

قدم موقع "صدى البلد الإخبارى بثا مباشرا من موقع واقعة مقتل طفلة " أنوار" 11 عاما على يد عمها وعمتها بعد قيامهما بضربها وتعذيبها بالحرق والكهرباء.

الموضوع ليس وليد اليوم ولكنه منذ فترة ليست بالطويلة وخاصة لكوني مسلمة وغير مرتدية للحجاب ومن وجهة نظرهم هذا لا يصح ومن هنا بدأ التنمر ..

شهدت المنيا عدة أحداث هامة وحيوية على مدار اليوم فقد عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا مع اللواء أ.ح شريف صالح رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد

شهدت محافظة قنا ، عدد من الأحداث على مدار الـ ٢٤ ساعة الماضية ، من أبرزها إزالة ٨ حالات تعدى مع بداية المرحلة الثانية من الموجة ١٨ لإزالة التعديات ، و عقوبات رادعة للطلاب المنظمين لحفل الـ D.J داخل حرم جامعة جنوب الوادى.

شهدت محافظة مطروح خلال ال 24 ساعة المنقضية العديد من الأحداث حيث وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على عدد من المقترحات

أكد اللواء أيمن الشريف ، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، أن النيابة العامة بطور سيناء صرحت بدفن جثث المتوفين اثر حادث اصطدام كوبري الزهراء علي سائقين تابعين للحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال 24 ساعة الماضية ونقدم لقراء صدي البلد أهم الاحداث…

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من 9 أطنان من أحجار خام الذهب بحوزة شخص، فى حملة على المتهمين بالتنقيب عن الذهب فى الجبال الشرقية بمحافظة أسوان.