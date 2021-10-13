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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أخبار المحافظات|تعليم الجيزة تعاقب المسئولين عن واقعة رقص الطلاب.. جيران الطفلة ضحية التعذيب بالقليوبية يرشدون عن القاتل.. تفاصيل الاعتداء علي صيدلانية الوحدة الصحية بالشرقية

أخبار المحافظات
أخبار المحافظات

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات: 

    

إحالة المسئولين للتحقيق.. تفاصيل رقص طلاب مدرسة ثانوي بالجيزة على مهرجان شعبي

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بشأن واقعة انتشار وتداول فيديو على السوشيال ميديا، يظهر فيه طلاب احدى المدارس يرقصون على احد المهرجانات الشعبية داخل فناء مدرسة.

جيران الطفلة أنوار ضحية التعذيب بالقليوبية : عمها وعمتها قتلاها وادعيا انتحارها وشقيقها كشف الجريمة ..شاهد

قدم موقع "صدى البلد الإخبارى بثا مباشرا من موقع واقعة مقتل طفلة " أنوار" 11 عاما على يد عمها وعمتها بعد قيامهما بضربها وتعذيبها بالحرق والكهرباء.

تفاصيل الإعتداء على طبيبة صيدلانية داخل مقر عملها بوحدة صحية بالشرقية

الموضوع ليس وليد اليوم ولكنه منذ فترة ليست بالطويلة وخاصة لكوني مسلمة وغير مرتدية للحجاب ومن وجهة نظرهم هذا لا يصح ومن هنا بدأ التنمر ..

المنيا في 24: القاضي يوجه بالتيسير على المزارعين لسرعة صرف كارت الفلاح الذكي.. ويلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد.. حملات للتبرع بالدم والبلازما بكليات الجامعة

شهدت المنيا عدة أحداث هامة وحيوية على مدار اليوم فقد عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا مع اللواء أ.ح شريف صالح رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد

قنا فى ٢٤ ساعة.. إزالة ٨ حالات تعدي على أراضى الدولة و إحالة المسئولين عن فيديو الرقص بجامعة جنوب الوادى للتحقيق

شهدت محافظة قنا ، عدد من الأحداث على مدار الـ ٢٤ ساعة الماضية ، من أبرزها إزالة ٨ حالات تعدى مع بداية المرحلة الثانية من الموجة ١٨ لإزالة التعديات ، و عقوبات رادعة للطلاب المنظمين لحفل الـ D.J داخل حرم جامعة جنوب الوادى.

مطروح في 24 ساعة| تقليل الكثافة الطلابية ومد البنية التحتية.. وطالب يكشف كواليس التعدى عليه بالضرب بالمدرسة

شهدت محافظة مطروح خلال ال 24 ساعة المنقضية العديد من الأحداث حيث وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على عدد من المقترحات

سكرتير عام جنوب سيناء: النيابة تصرح بدفن جثث حادث سقوط الكوبري

أكد اللواء أيمن الشريف ، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، أن النيابة العامة بطور سيناء صرحت بدفن جثث المتوفين اثر حادث اصطدام كوبري الزهراء علي سائقين تابعين للحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة 

الوادي الجديد في 24 ساعة| تكريم طالبة المركز الثالث في رياضه الدارتس.. والنزول بسن القبول لأولى ابتدائى

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال 24 ساعة الماضية ونقدم لقراء صدي البلد أهم الاحداث…

تعرف علي أبرز أحداث محافظة أسوان علي مدار الـ 24 ليوم الثلاثاء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من 9 أطنان من أحجار خام الذهب بحوزة شخص، فى حملة على المتهمين بالتنقيب عن الذهب فى الجبال الشرقية بمحافظة أسوان.

 

 

 

 

 

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