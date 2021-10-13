عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في سابقة فريدة.. هولندا تسمح لـ «ولية العهد» بالزواج من امرأة

هولندا تسمح لولية
هولندا تسمح لولية العهد بالزواج من امرأة

قالت هولندا إنه يحق لولية العهد الزواج من شخص من أي جنس دون التخلي عن حقها في العرش، وذلك بعد جدل أثير مؤخرا حول أن قواعد الدولة تستبعد إمكانية وجود زوجين ملكيين من نفس الجنس.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" أكد رئيس وزراء هولندا مارك روته،  أن الأميرة، كاتارينا أماليا، البالغة من العمر 17 عاما، يمكن أن تتزوج من أي جنس، وهو ما اعتبره البعض تغييرا جذريا للقواعد الملكية.

وقال رئيس الوزراء الهولندي في رسالة إلى البرلمان إن الزمن تغير منذ أن تناول أحد أسلافه هذه القضية آخر مرة في عام 2000، مشيرا إلى أن "الحكومة تعتقد أنه بإمكان الوريث أيضا الزواج من شخص من نفس الجنس".

وتابع روته "لذلك لا يرى مجلس الوزراء أن وريث أو وريثة العرش أو الملك يجب أن يتنازل عن العرش إذا كان يرغب في الزواج من شريك من نفس الجنس".

اسقطت العلم الأمريكي.. دعوات بطرد مدرسة طالبت تلاميذها بالولاء لعلم المثليين| فيديو

العائلة المالكة البريطانية تشاهد العرض الأول لأخر أفلام سلسة "جيمس بوند"

وأوضح أن "هناك مشكلة واحدة لا تزال دون حل وهي كيف سيؤثر زواج المثليين على الخلافة اللاحقة لأبناء الزوجين الملكيين، وليس من المنطقي محاولة تحديد ذلك الآن".

وأشار إلى  أن "الأمر يعتمد بشكل كبير على الحقائق والظروف الخاصة بالقضية المحددة، كما ترون من خلال النظر إلى الوراء في كيفية تغيير قانون الأسرة بمرور الوقت".

كانت هولندا أول دولة في العالم تقنن زواج المثليين قبل 20 عاماً، لكن تختلف القواعد بالنسبة للعائلة المالكة، حيث كانت الحكومة ترى أنه  إذا أراد الوريث الزواج من شخص من نفس الجنس، فسيتعين عليه أو عليها التنازل عن الحق في استلام العرش.

ويجب أن يوافق البرلمان على الارتباطات الملكية، لكن رئيس وزراء هولندا، وهو من المدافعين عن حقوق مجتمع المثليين في الداخل وفي أوروبا، أكد أن الزمن تغير منذ آخر مرة عولجت فيها هذه القضية، عام 2000.

وأكد روته أن الموقف ينطبق على جميع ورثة العرش، وليس الأميرة أماليا فقط، التي لم تعلق علنا.

ولا يُعرف سوى القليل عن الحياة الشخصية للأميرة، التي تعتبر التالية في ترتيب ولاية العرش، وسبق أن تخلى بعض أفراد العائلة الملكية في هولندا عن مكانهم في تسلسل الخلافة من أجل الزواج من شخص دون موافقة البرلمان.

هولندا زواج المثليين ولية عهد هولندا كاتارينا اماليا مارك روته العائلة المالكة

موضوعات متعلقة

لدعم مشروعات الطاقة الخضراء.. "الاستثمار الأوروبي" يقرض هولندا 500 مليون يورو

ضرب واغتصاب.. حيلة جديدة من طالبان لاستدراج المثليين في أفغانستان

ترشيحاتنا

باقي يومان فقط.. تحذير من نسيان تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر

أخبار التكنولوجيا| نوكيا تطلق أحدث هواتفها بتقنية 5G وأرخص سعر.. أبل تكشف عن أحدث أجهزتها في هذا الموعد

ريتش ربابورت.. من هو مزور الدولارات الذي تدعمه المخابرات الأمريكية؟

لتخطي أزمة كورونا .. تفاصيل عودة الجماهير إلى مدرجات إسبانيا بالسعة الكاملة

ماذا قال محمد الشناوي لـ الحضري أثناء خروجه أمام ليبيا؟ .. وكيله يكشف

أخبار الرياضة| مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. تفاصيل عودة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

ماذا قال محمد الشناوي لـ الحضري أثناء خروجه أمام ليبيا؟ .. وكيله يكشف

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 13 -10-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ