عوض تاج الدين: الرئيس وجه بتوفير مخزون استراتيجي من أدوية كورونا وأسطوانات الأكسجين

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية :إن الفريق الطبي المصري أثبت جدارته في إدارة أزمة كورونا وكانت الدولة المصرية أول من تدخل سريعا علي أسس مهنية وحرفية في إدارة الأزمة .

وتابع: مصر أبهرت الجميع في إدارة أزمة كورونا وهذا يرجع الي التنبؤ المبكر بالأزمة.

وأضاف تاج الدين أن هناك دعم كبير من رئيس الجمهورية واهتمام بالغ الأهمية حيث كان يتابع يوميا مخزون الأدوية وأجهزة الأكسجين ، ووجه الرئيس أيضا بعمل مخزون استراتيجي من الأدوية واسطوانات الأكسجين.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها مستشفى وادي النيل عن السكتات القلبية المفاجئة بحضور الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام ،و أشرف حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق، و سهير عبدالحميد عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي السابقة.