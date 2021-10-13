عوض تاج الدين: تعميم التأمين الصحي الشامل سيوفر سجل طبي لكل مواطن

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إنه مع تعميم التامين الصحي الشامل سيكون هناك سجل طبي لكل مريض يحتوي علي السجل المرضي الحالة

واضاف تاج الدين خلال ندوة تعريفية نظمتها مستشفي وادي النيل عن أحدث أجهزة لإنقاذ مرضي السكتات القلبية المفاجئة ، أن أهمية السجل الطبي الخاص بكل مريض يتلخص في سرعة إنقاذه حال تعرضه لاي نوبات بحيث يقوم الطبيب المعالج بالاطلاع علي السجل المرضي الحالة. ومن ثم ببدء التعامل مع الحالة المرضية.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها مستشفي وادي النيل ، عن السكتات اللقلبية المفاجئة، بحضور كلا من علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وأشرف حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق ، وسهير عبدالحميد عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي السابقة.