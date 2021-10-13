عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة 3 متهمين في قضية "عنتيل بني مزار" من تهمة الابتزاز

براءة المتهمين بالمنيا
براءة المتهمين بالمنيا

قضت محكمه جنايات المنيا برئاسة المستشار صلاح الشربيني ببراءة كل من شريف . ن . ومينا . س . ز وصموئيل. س .م في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "عنتيل بني مزار" والمتهمين فيها بالشروع بطريق التهديد في ابتزاز  ومحاولة الحصول على مبلغ 4  ملايين جنيه من المدعو "امجد . و" طبيب علاج طبيعي ثبت من التحريات ، أنه حاصل على بكالوريوس تجاره وقام بإيقاع سيدات وتصويرهن في أوضاع إباحية ومنافيه للآداب العامة.

 

حيث قام شقيق المتهم الأول، أثناء عمله مع  الطبيب باستلام اللاب توب الخاص به وقام بنسخ مقاطع الفيديو واتفق مع باقي المتهمين على محاوله ابتزازه وتهديده إلا انه رفض فقاموا بإعداد حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وقاموا بنشر الفيديوهات الإباحية الخاصة بالطبيب والسيدات.

 

ودفع محامي المتهمين أمام هيئة المحكمة، بانتفاء الركن المادي للجرائم المسندة للمتهمين ، حيث أن الحساب الذي قام بعرض هذه الفيديوهات لم يكن مغلق حتى تاريخ المحاكمة، بالرغم من أن المتهمين لا زالوا مقيدي الحرية بسجن المنيا العمومي من تاريخ 1/7/2021 وحتى تاريخه ، الأمر الذى يؤكد أن آخرين أنشئوا ذلك الحساب ، وبالتبعية لم يكن أي من المتهمين وراء القيام بنشر هذه الفيديوهات.

 

وأوضح محامي المتهمين بعدم جديه التحريات، والتي جاء فيها أن احد المتهمين يدعى مينا . س . ز المقيم بدائرة بندر بنى مزار دون تحديد محل اقامته على وجه الدقة واثبت انه يوجد 5 اشخاص بذات الاسم وان اقامتهم بذات دائرة بندر بنى مزار وقدم مستندات على ذلك الامر الذى يهدر التحري وينتفى معه وصف الاتفاق الجنائي فيما بين المتهمين ودفع بخطأ النيابة العامة في اسناد التهمه.

 

وأكد محامي المتهمين في معرض دفاعه أن المتهم أمجد ، الشهير بعنتيل بني مزار انتحل صفه طبيب وله خلافات عديده الامر الذى يقطع بان اخرين تحصلوا على تلك المقطع الإباحية بخلاف المتهمين الماثلين وانتهى الى طلب القضاء بالبراءة حيث قضت المحكمة بحكمها السابق.

المنيا التواصل الاجتماعي لاب توب القضاء الابتزاز ملايين 5 أشخاص بكالوريوس

موضوعات متعلقة

حملات للتوعية المائية بقرية الكرم بأبو قرقاص في المنيا

ترشيحاتنا

مدير مستشفى وادي النيل: الدولة وضعت قانونا بوجود سجل طبي لكل لاعب رياضي

السيسي: أدعو رئيس وزراء المجر لحفل افتتاح العاصمة الإدارية إعلاناً للجمهورية الجديدة|فيديو

«الفلاحين» تناشد الحكومة عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية

الرئيس السيسي من بودابيست: مش هنسمح إن الناس تترمي في البحر بشكل أو بآخر

مواصفات وسعر هاتف أيقونة جوجل Google Pixel 6 Pro المنتظر

سياسيون مُجبرون على استخدام هذه الميزة في الواتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل انطلاقه بـ 24 ساعة.. حريق بقاعة افتتاح مهرجان الجونة

مصمم على الاستفزاز.. هل تواجه مضيفة طائرة محمد رمضان مصير الطيار أبو اليسر؟ فيديو

ماذا قال محمد الشناوي لـ الحضري أثناء خروجه أمام ليبيا؟ .. وكيله يكشف

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

مفاجأة بشأن إصابة محمد الشناوي قبل مباراة مصر وليبيا وخلافه مع الحضري

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

بعد حريق قاعة الافتتاح.. محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"صدى البلد" مصير مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائى: لاتوجد خسائر بشرية بسبب الحريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم على الاستفزاز.. هل تواجه مضيفة طائرة محمد رمضان مصير الطيار أبو اليسر؟ فيديو

أنا كعاطف انبسطت.. قصة إحالة شادي خلف للجنايات بتهمة التحرش بـ7 فتيات

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

فيديو

وصلة رقص مضيفات الطيران أمام محمد رمضان .. هل تتكرر مأساة أشرف أبو اليسر؟

موتى في الشوارع .. تُربي ينبش المقابر ويلقي 18 جثة بالطريق في طنطا

فيديو جراف| هشام الشوبكي انتشل 1400 جثمان لغرقى.. ما القصة؟

موعد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر .. اعرف الأعراض

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: التعليم والاستثمار فى العقول

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ