إصابة طالب خلال مشاجرة داخل مدرسة بشبرا الخيمة

شهدت مدرسة الشهيد محمد مجدي، بحي غرب شبرا الخيمة فى القليوبية ، تسلل أحد الاشخاص للمدرسة والتشاجر مع طالب والتعدي عليه بآلة حادة مما نتج عنه إصابته بإصابات بالغة تم نقله على إثرها للمستشفى وتبين وجود خلافات بين المجني عليه وأحد زملائه الذي استعان بالمتهم للانتقام منه وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية ، إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة بنشوب مشاجرة بمدرسة الشهيد محمد مجدي دائرة القسم ووجود مصاب وانتقلت أجهزة الأمن وتبين قيام أحد الأشخاص بالتسلل للمدرسة أثناء اليوم الدراسي والتشاجر مع أحد الطلاب وإصابته بآلة حادة وجرى نقله للمستشفى للعلاج.



وتبين من التحريات أن المجني عليه سبق وتشاجر مع أحد زملائه بالمدرسة فاستعان الأخير بشخص من خارج المدرسة للانتقام منه حيث تسلل المتهم إلى داخل المدرسة وتعدى بالضرب بآلة حادة على المجني عليه وأصابه إصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى.



من جانبها قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة من إدارة غرب شبرا الخيمة والشئون القانونية بالمديرية للتحقيق في الواقعة وبيان ملابساتها وتحديد المتسبب في تسلل المتهم للمدرسة والتشاجر داخلها ومراجعة إجراءات الأمن على بوابات المدرسة، وتطبيق قرارات منع دخول أي شخص خلال اليوم الدراسي وإحالة المتقاعسين للتحقيق.