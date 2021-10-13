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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير العمل في قوافل الصحة الإنجابية بقرى حياة كريمة

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في قوافل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، والتي تنفذها مديرية الصحة ببعض قرى  ناصر وببا ، في إطار  فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة وزارة التضامن (بالوعي مصر بتتغير للأفضل) التي يتم تنفيذها في قرى" حياة كريمة " في 4 محافظات (بني سويف ، المنيا، أسيوط وسوهاج) بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

 

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وأوضح الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة ، أن قوافل الصحة الإنجابية يتم تنظيمها تحت إشراف إدارة تنظيم الأسرة بقيادة الدكتورة مديحة سري ، والتي بدأت أولى فعالياتها يوم السبت الماضى بمركز شباب أشمنت بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والدكتورة نيفين القباح وزير التضامن ، ويستمر عقد تلك القوافل حتى يوم السبت المقبل ، وتتضمن 4 قوافل بقرى بهبشين وأشمنت وطنسا بني مالو وصفط راشين ، موضحا أن القافلة الواحدة تعقد على مدار يومين  بمركز شباب كل قرية من القرى الأربعة.

 

وأضاف وكيل الوزارة ، أن القوافل يتم خلالها تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة والأدوية للمنتفعات مجانا ومتابعة الحمل للسيدات في سن الإنجاب وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية للاحتياجات غير الملباة بتلك المناطق ، وذلك وسط التزام  باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الواقيات الشخصية لفرق العمل لمنع انتشار فيروس كورونا مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي للجمهور المتردد على القوافل.

التنمية المستدامة بني سويف محافظ بني سويف مديرية الصحة جامعة بنى سويف المدن الجامعية وزارة التضامن حياة كريمة

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