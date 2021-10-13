بتكلفة 2 مليار جنيه.. مبادرة مشروعك تساهم فى منح قروض لشباب البحيرة

مبادرة مشروعك

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 2 مليار و 750 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن.

وأوضح محافظ البحيرة أن هذه القروض ساهمت في تمويل 29 ألف و 600 مشروعاً استثماريا متنوعاً ( تجارى - صناعي - زراعى - خدمى)، وساعدت تلك المشروعات في توفير 82 ألف و 880 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

مبادرة " مشروعك " تساهم فى منح قروض لشباب البحيرة

وأشار محافظ البحيرة، الى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منح قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وجه محافظ البحيرة بتذليل جميع العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب وتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ"مشروعك" أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% متناقصة للمشروعات الصناعية ، 7% للمشروعات التجارية 12.25% متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية ؛ وذلك وفقاً لسياسات البنك الائتمانية.