عاجل
الصدر دعا لضبط النفس.. ميليشيات الحشد تحذر من عواقب وخيمة لخسارتها الانتخابات معهد بحوث الإلكترونيات: غياب تام للتعامل الورقي خلال 3 سنوات محافظ الإسكندرية يفتتح مستشفى نيل الأمل لجراحات الأطفال والإختلافات الخلقية نشرة المرأة والصحة.. علامة في المشي تدل على الإصابة بسرطان الرئة القاتل.. مشروب يقلل من أعراض التهاب المفاصل أخبار التعليم.. التعليم تنفي وضع صورة لـ محمد رمضان في منهج إنجليزي 3 ابتدائي.. معهد بحوث الإلكترونيات: نتعاون مع دول مثل كوريا لوضع رؤية للمدينة العلمية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة مشروعك

بتكلفة 2 مليار جنيه.. مبادرة مشروعك تساهم فى منح قروض لشباب البحيرة

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 2 مليار و 750 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن.

 

وأوضح محافظ البحيرة أن هذه القروض ساهمت في تمويل  29 ألف و 600 مشروعاً استثماريا متنوعاً ( تجارى - صناعي - زراعى - خدمى)، وساعدت تلك المشروعات في توفير 82 ألف و 880 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.  

 

مبادرة " مشروعك " تساهم فى منح قروض لشباب البحيرة

 

وأشار محافظ البحيرة، الى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منح قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطني.

 

يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وجه محافظ البحيرة بتذليل جميع العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب وتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

 

من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ"مشروعك" أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% متناقصة للمشروعات الصناعية ، 7% للمشروعات التجارية 12.25% متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية ؛ وذلك وفقاً لسياسات البنك الائتمانية.

البحيرة محافظ البحيرة مبادرة مشروعك منح قروض لشباب البحيرة اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

طائفة يهودية تستعد لدخول إيران.. تحرك عاجل من أمريكا وإسرائيل لمنع الكارثة

البحرين تدين هجوم مليشيا الحوثي على باب المندب وجنوب البحر الأحمر

الفرق بين الطلاق البائن والرجعي .. الإفتاء توضح

أيهما أفضل؟ اختبار اصطدام يواجه فولكس فاجن بمنافستها الشرسة تسلا

الصحة العالمية تصدم العالم: كورونا ليس الوباء الأخير وعدد الوفيات مازال مرتفعا

سيدة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بسبب غياب أسرتها عن الإحتفال بطفلها الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار ناري.. جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثتين في رشاح بالقليوبية

حقيقة خلاف عصام الحضري مع كيروش فى منتخب مصر ورحيله

في بيان رسمي.. "القاهرة السينمائي" يدعم إدارة مهرجان الجونة بعد حريق البلازا

الرئيس السيسي من بودابيست: مش هنسمح إن الناس تترمي في البحر

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

مصمم على الاستفزاز.. هل تواجه مضيفة طائرة محمد رمضان مصير الطيار أبو اليسر؟ فيديو

قبل انطلاقه بـ 24 ساعة.. حريق بقاعة افتتاح مهرجان الجونة .. فيديو

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن على بعد خطوات من سحق آبي أحمد.. قائمة عقوبات قاسية هذه المرة

طريقة عمل الشاورما السوري بالخطوات

مصمم على الاستفزاز.. هل تواجه مضيفة طائرة محمد رمضان مصير الطيار أبو اليسر؟ فيديو

أنا كعاطف انبسطت.. قصة إحالة شادي خلف للجنايات بتهمة التحرش بـ7 فتيات

فيديو

بعد حريق الجونة وإصابة 14 مواطنا باختناقات.. ما مصير المهرجان؟

يتحدى بيج رامي وينافس عالميا.. ما قصة أبو دراع ابن بولاق الدكرور؟

ماس كهربائى .. أول تعليق من سميح ساويرس بعد حريق مسرح الجونة السينمائى " فيديو"

وصلة رقص مضيفات الطيران أمام محمد رمضان .. هل تتكرر مأساة أشرف أبو اليسر؟

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: الهدف الأسمى لإجراء انتخابات المحليات

جمال قرين يكتب: التعليم والاستثمار فى العقول

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ