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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة حياة كريمة بشبين القناطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتي كفر شبين ونوى بمركز ومدينة شبين القناطر، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري.

 

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واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد مشروع تطوير مركز شباب كفر شبين المطور ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمع المحافظ  لشرح حول مشروع إعادة إنشاء المركز والذي يتكون من ٣ أجزاء تشمل المبنى الرئيسي ومبنى المحلات ومبنى المكتبة حيث تم ورفع كفاءة المبني الرئيسي وإحلال وتجديد مبنى المحال، وإنشاء مكتبة وحضانة أطفال بتكلفة ٦ ملايين جنيه، كما تفقد  أعمال تطوير مدرسة كفر شبين، وهي تتكون من  14  فصلا بتكلفة  ٨٦٥ ألف جنيه بنسبة تنفيذ 60%،  وجار وضع بلاط السيراميك بدورات المياه ودهان الواجهات. 


كما تفقد مدرسة الشهيد العقيد أحمد كمال محمود الشيخ الابتدائية السلام ويبلغ عدد الفصول 14 فصل  بتكلفة مليون جنيه بنسبة تنفيذ 40% ، حيث تم الانتهاء من دورات المياه وجاري تشطيب الدورين الأول والثاني، كما تفقد مدرسة كفر شبين الإعدادية بنين (عدد الفصول 7 بتكلفة 744 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 45%) حيث تم الانتهاء من شبكة الكهرباء وتم الانتهاء من دورات المياه بالكامل وتم إزالة خطوط الصرف القديمة بالمبنى، واستبدالها بخطوط جديدة وجاري حاليا دهان الواجهات، وخلال الجولة تفقد أعمال الغاز (بنسبة تنفيذ 100% وبتكلفة تصل إلى 37 مليون جنيه) ،كما تفقد مجمع الخدمات والمجمع الزراعي بتكلفة  17 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 45%.


واستكمل الجولة بتفقد أعمال المياه والصرف الصحي على بعد 100 م بشارع السنية والمصرف فى طريق شبين/قليوب (مد وتدعيم وإحلال الشبكات بنسبة تنفيذ 84% وإحلال وتجديد شبكات الصرف بنسبة تنفيذ 8%).


واختتم جولته بشبين القناطر بتفقد مجمع الخدمات الحكومي بنوي  موجها بضرورة تكثيف العمالة للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، مؤكدا ضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى كفاءة ووفقا لأعلى معايير الجودة.


وأكد المحافظ أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير "حياة كريمة" للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.


واختتم  المحافظ الجولة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بحي غرب شبرا الخيمة حيث تابع  أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، حيث وجه باستكمال أعمال دهان المباني المحيطة بقصر محمد علي.


كما وجه بعمل صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور، ومتابعة زراعة محيط القصر ، كما تابع تركيب العلامات الإرشادية الجديدة  ، كما شاهد المحافظ وضع الإنترلوك على الأرصفة ودهان البلدورات.


واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة  إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات.


كما تفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير محور أحمد عرابي، وذلك للوقوف على نسبة التنفيذ مشددا بسرعة الانتهاء من تطوير خطوط المياه للبدء في وضع طبقة الأسفلت.


وأكد محافظ القليوبية أهمية تطوير محور أحمد عرابي، مشيراً إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 3 كم تقريبا.


ووجه المحافظ إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف، مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف في موعدها.

القليوبية المبادرة الرئاسية محافظ القليوبية الصرف الصحى مبادرة حياة كريمة تطوير قرى الريف المصري

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