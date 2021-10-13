وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفيات الحميات للاطمئنان على جودة الخدمة الطبية

قام الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية بالمرور علي مستشفي حميات بنها ومستشفي حميات طوخ لمتابعة إنتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أقرأ أيضا:

محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل والمدرسة اليابانية ببنها



وتفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم، وتابع أداء عمل الوحدة، ومؤشرات التردد عليها، وتم المرور علي جميع أقسام المستشفي وحرص علي الإستماع إلي المرضي وذويهم، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهاً مدير المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.



وقال وكيل وزارة الصحة فى القليوبية ، إنه قد تم توفير جهاز أشعة مقطعية حديث لكلا المستشفيين وذلك في إطار خطة التطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



وفي نهاية الزيارة ، قام وكيل الوزارة بعقد اجتماع مع إدارة المستشفي في حضور مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ومدير إدارة الطوارئ بالمديرية تم خلاله مناقشة خطة العمل بالمستشفي، وتطوير الخدمة الطبية بها، والسلبيات والإيجابيات الموجودة، ووضع الحلول المناسبة لبعض المعوقات التي تؤثر على سير العمل.



كما وجه وكيل الوزارة، بالمتابعة المستمرة للصيانة الدورية، وإصلاح أي أجهزة طبية معطلة، ومتابعة شبكة الغازات ونسب الاستهلاك اليومي للأكسجين، وفقاً للحالات المرضية الموجودة بالأقسام الطبية الحرجة، وذلك للوصول إلي تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي.