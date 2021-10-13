محافظ قنا يستقبل فريق برنامج النمو الأخضر التابع للأمم المتحدة.. صور

استقبل اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، أعضاء فريق برنامج النمو الأخضر الشامل التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو ".

ضم الفريق كل من الدكتورة أناكيارا إسكاندونى، خبير التنمية البشرية و مدير مشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر، و الدكتور عادل صبري، المنسق الوطني للمشروع ، و نادية صالح، مسئول الإتصالات والمعرفة بالمشروع، و المهندس عمر حماده رياض، المنسق الميدانى للمشروع بمحافظتى قنا و الأقصر.

وحضر اللقاء المهندس محمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، والمهندس محمد نصر عبد العزيز ، مدير عام إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة قنا، والمهندس يسرى زكى، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة.

و قالت مدير مشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر، إن المشروع أحد مبادرات منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة "اليونيدو"، وينفذ في محافظتى قنا والأقصر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشركاء أساسيين آخرين، بالتمويل و الدعم من الوكالة السويسرية للتنمية بمصر.

وأضافت إسكاندونى، أن برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر يهدف إلي خلق فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تعتمد بشكل أساسي على المنتجات الزراعية مثل قصب السكر والطماطم والتمور، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتدوير القمامة ،والطاقة الشمسية.

وقال الدكتور عادل صبري، المنسق الوطني للمشروع ، إن المشروع يهدف للمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في مشروع النمو الأخضر لكونه محرك رئيسى ، حيث تلعب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر دورًا حاسمًا في مجال التنمية الاقتصادية المحلية .

وفي ختام اللقاء أثنى محافظ قنا ، على أهداف المشروع ، وحث فريق العمل على إقامة مشروعات بالمحافظة يستفيد منها أصحاب الدخول البسيطة، و صغار ملاك الأراضي الزراعية، و عمل مصانع مصغرة لإعادة تدوير مخلفات قصب السكر، بالإضافة لإمكانية استخدام تقنية الطاقة الشمسية و العمل بها.

فريق برنامج النمو الأخضر

فريق برنامج النمو الأخضر

فريق برنامج النمو الأخضر

فريق برنامج النمو الأخضر