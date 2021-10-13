لايف كوتش : السوشيال ميديا تعلم عن المواطنين أشياء خفية |فيديو

قال محمد ذكريا اللايف كوتش فى الوراثة النفسية، إن السوشيال ميديا فى الأيام الماضية توقفت لمدة 6 ساعات، موضحًا أن السوشيال ميديا تعلم عن المواطنين ما يحبونه، وما يبحثون عنه.



وأضاف محمد ذكريا اللايف كوتش خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن السوشيال ميديا تعلم عن الأشخاص الأشياء التى لا يعلمها الأسر.



وأشار إلى أن السوشيال ميدا عندما توقفت لمدة 6 ساعات، وتوقفت معها حياة بعض المواطنين، ولذلك ننصح المواطنين بعدم الجلوس على السوشيال ميديا لـ ساعات طويلة.



وأوضح أن الفترة الحالية نطالب من المواطنين بالجلوس على القهوة بدلا من الجلوس على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن السوشيال ميديا أصبحت تسبب مشكلات.



ولفت إلى أن السوشيال ميديا تتسبب فى التباعد بين الأسر، و الجميع ينشغل بـ الموبايل و الجروبات ولا يهتم بـ أمور البيت.

