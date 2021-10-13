«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

في 24 سبتمبر 2021 ، استضاف الرئيس بايدن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في البيت الأبيض في أول قمة شخصية على الإطلاق لزعماء الرباعية. طرح القادة مبادرات طموحة تعمل على تعميق علاقاتنا وتعزيز التعاون العملي بشأن تحديات القرن الحادي والعشرين : إنهاء وباء COVID-19 ، بما في ذلك عن طريق زيادة الإنتاج والوصول إلى لقاحات آمنة وفعالة ؛ تعزيز البنية التحتية عالية المستوى ؛ مواجهة أزمة المناخ. الشراكة في التقنيات الناشئة والفضاء والأمن السيبراني ؛ وصقل مواهب الجيل القادم في جميع بلداننا. الحوار الأمني الرباعي، المعروف أيضًا باسم كواد (Quad)، هو حوار إستراتيجي غير رسمي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند يتمثل بالمحادثات بين الدول الأعضاء. بدأ الحوار في عام 2007 من قبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بدعم من نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ورئيس وزراء أستراليا جون هوارد ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ. توازى الحوار مع المناورات الحربية المشتركة على نطاق غير مسبوق، التي سميت مناورات مالابار. اعتُبرت الترتيبات الدبلوماسية والعسكرية واسعة النطاق رد فعل على زيادة القوة الاقتصادية والعسكرية الصينية، واستجابت الحكومة الصينية للحوار الرباعي بإصدار احتجاجات دبلوماسية رسمية على أعضائه. توقف التكرار الأول للحوار الأمني الرباعي بعد انسحاب أستراليا خلال فترة ولاية رئيس الوزراء كيفين رود، ما عكس المخاوف الأسترالية بشأن الانضمام إلى تحالف ضد الصين مع اثنين من أعدائها التاريخيين، اليابان والهند. في عهد رود وخليفته جوليا غيلارد، تعزز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وأستراليا، ما أدى إلى توضع القوات البحرية الأمريكية بالقرب من داروين، أستراليا، بالقرب من بحر تيمور ومضيق لومبوك. تستمر الهند واليابان والولايات المتحدة في إجراء مناورات بحرية مشتركة عبر جزيرة مالابار. ومع ذلك، خلال مؤتمرات القمة لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا لعام 2017، انضم الأعضاء الأربعة السابقون في مفاوضات لإحياء التحالف الرباعي. وافق رئيس وزراء أستراليا مالكولم تورنبول، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في مدينة مانيلا على إحياء الاتفاقية الأمنية ضمن التوترات السياسية في بحر الصين الجنوبي التي سببتها الصين وطموحاتها الإقليمية بشكل رئيسي.

يُعزى بدء ترتيبات الدفاع الأمريكي والياباني والأسترالي والهندي، على غرار مفهوم السلام الديمقراطي، إلى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. كان من المفترض أن ينشئ التحالف الرباعي «القوس الديمقراطي الآسيوي»، وأن يشمل في النهاية بلدانًا في آسيا الوسطى ومنغوليا وشبه الجزيرة الكورية ودولًا أخرى في جنوب شرق آسيا: «جميع البلدان الواقعة على حدود الصين تقريبًا، باستثناء الصين نفسها». أدى ذلك ببعض النقاد، مثل الموظف السابق بوزارة الخارجية الأمريكية مورتون إبرامويتز، إلى وصف المشروع بأنه «خطوة معادية للصين»، بينما وصفه آخرون (مثل العالم السياسي ميخائيل غرين) بأنه تحدٍ ديمقراطي للصين، شنته القوى الآسيوية بالتنسيق مع الولايات المتحدة. بينما كانت الصين تفضل تقليديًا منظمة شانغهاي للتعاون، سُمي التحالف الرباعي «الناتو الآسيوي»؛ كتب دانييل توينينغ من صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة أن هذا الترتيب «قد يؤدي إلى نزاع عسكري»، أو قد يؤدي بدلًا من ذلك إلى «وضع أساس دائم للسلام» إذا أصبحت الصين زعيمة ديمقراطية في آسيا. دفعت المخاوف بشأن الإنفاق العسكري الصيني والقدرات الصاروخية أستراليا إلى إجراء اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة، على النحو المبين في خطة كانبرا للدفاع لعام 2007؛ أوصى ساندي جوردون من معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي ببيع اليورانيوم إلى الهند على أساس اعتبارات مماثلة، إذ بدا أن الولايات المتحدة دعمتها لتكون «ندًا للصين الصاعدة». سبّب غضب الصين تجاه التحالف الرباعي اضطرابات داخل أستراليا حتى قبل بدء الاتفاقات.

دعا تقرير نشره مجمع التفكير الأمريكي، وهو مركز الأمن الأمريكي الجديد، إلى مزيد من التدخل الأمريكي في آسيا، بحجة أنه في أوائل القرن الحادي والعشرين، «قوض انشغال أمريكا الإستراتيجي في العراق وأفغانستان قدرتها على التكيف مع تحولات القوة الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي مثلت تحديات لدور ميزان القوى التقليدي الأمريكي في المنطقة». دعا سياسيون أمريكيون بارزون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى دبلوماسية أكثر عدوانية في آسيا. خلال الحملة الرئاسية الأمريكية لعام 2008، دعا الرئيس أوباما إلى اتحاد عالمي جديد للديمقراطيات لمواجهة تأثير روسيا والصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ شارك مسؤولون بارزون من حكومة أوباما في مشروع برنستون، الذي دعا تقريره النهائي إلى بناء »اتحاد جديد للديمقراطيات«. أصدرت مديرة تخطيط السياسات لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، آن ماري سلوتر، التقرير النهائي لمشروع برينستن، الذي «دعا إلى إعادة تشكيل التضامن العسكري الرباعي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند». دعا جون ماكين إلى تشكيل «اتحاد الديمقراطيات»، ودعا رودي جولياني إلى دمج الديمقراطيات الآسيوية المؤهلة عسكريًا في حلف الناتو. طُور الحوار الأمني الرباعي في سياق التحديث العسكري الصيني، والموجه نحو الأحداث الطارئة المحتملة في مضيق تايوان وأيضًا نحو «قدرات فرض القوة». الحوار الإستراتيجي الثلاثي هو سلسلة من الاجتماعات الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا. عقد اجتماع الحوار الأمني الثلاثي في الأصل على مستوى كبار المسؤولين في عام 2002، ثم ترقى إلى المستوى الوزاري في عام 2005. توقعت الولايات المتحدة أن يساعد الحلفاء الإقليميون في تسهيل تطوير إستراتيجية الولايات المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية. في المقابل، توقعت اليابان وأستراليا عدة فوائد بما فيها المشاركة الإستراتيجية الأمريكية المستمرة والحفاظ على الضمانات الإستراتيجية في المنطقة.

هذه المره فى 24 سبتمبر 2021 قامت قادة المجموعة الرباعية باعتبار أن التهديد الأكثر إلحاحًا للأرواح وسبل العيش في بلداننا الأربعة والعالم هو جائحة COVID-19. وهكذا في مارس ، أطلق قادة الرباعية شراكة اللقاحات الرباعية ، للمساعدة في تعزيز الوصول العادل إلى لقاحات آمنة وفعالة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم. منذ مارس ، اتخذت الرباعية إجراءات جريئة لتوسيع قدرة تصنيع لقاحات COVID-19 الآمنة والفعالة ، وتبرعت باللقاحات من إمداداتنا الخاصة ، وعملت معًا لمساعدة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في الاستجابة للوباء. لا تزال مجموعة خبراء اللقاحات الرباعية هي قلب تعاوننا ، حيث تجتمع بانتظام لتقديم موجز عن أحدث اتجاهات الوباء وتنسيق استجابتنا الجماعية لـ COVID-19 عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، بما في ذلك من خلال تجربة لوحة معلومات الشراكة الرباعية COVID-19. نرحب بقمة الرئيس بايدن في 22 سبتمبر حول COVID-19 ، ونقر بأن عملنا مستمر. سوف الرباعي: 1- ساعد في تطعيم العالم : كدول رباعية ، تعهدنا بالتبرع بأكثر من 1.2 مليار جرعة لقاح على مستوى العالم ، بالإضافة إلى الجرعات التي قمنا بتمويلها من خلال COVAX. حتى الآن ، قدمنا ​​بشكل جماعي ما يقرب من 79 مليون جرعة لقاح آمنة وفعالة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لا تزال شراكة اللقاحات الخاصة بنا على المسار الصحيح لتوسيع التصنيع في Biological E Ltd. هذا الخريف ، حتى تتمكن من إنتاج ما لا يقل عن مليار جرعة من لقاحات COVID-19 بحلول نهاية عام 2022. وكخطوة أولى نحو هذه القدرة الجديدة ، سيقوم القادة أعلن عن إجراءات جريئة من شأنها أن تساعد منطقة المحيطين الهندي والهادئ على الفور في سعيها لإنهاء الوباء. نحن ندرك أهمية سلاسل التوريد المفتوحة والآمنة لإنتاج اللقاحات. رحبت الرباعية بإعلان الهند عن استئناف تصدير لقاحات COVID-19 الآمنة والفعالة ، بما في ذلك لقاحات COVAX ، بدءًا من أكتوبر 2021. من خلال 3 دولارات. 3 مليارات في برنامج قرض الدعم الطارئ للاستجابة للأزمات COVID-19 ، ستواصل اليابان مساعدة دول المنطقة على شراء لقاحات آمنة وفعالة ومضمونة الجودة. ستقدم أستراليا 212 مليون دولار كمنحة مساعدات لشراء لقاحات لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. بالإضافة إلى ذلك ، ستخصص أستراليا 219 مليون دولار لدعم إطلاق لقاح الميل الأخير وقيادة تنسيق جهود توصيل الميل الأخير الرباعية في تلك المناطق. ستنسق الدول الأعضاء في المجموعة الرباعية مع أمانة الآسيان ، ومرفق COVAX ، والمنظمات الأخرى ذات الصلة. سنواصل تعزيز ودعم العمل المنقذ للحياة للمنظمات والشراكات الدولية ، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ، COVAX ، Gavi ، CEPI ، واليونيسيف ؛ والحكومات الوطنية. في الوقت نفسه ، يلتزم القادة تمامًا بتعزيز الثقة في اللقاحات.عشر جمعية الصحة العالمية (WHA) مخصصة لمكافحة تردد. 2- أنقذوا الأرواح الآن: معًا كفريق رباعي ، نحن ملتزمون باتخاذ مزيد من الإجراءات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإنقاذ الأرواح الآن. ستعمل اليابان ، من خلال بنك اليابان للتعاون الدولي ، مع الهند لتعزيز الاستثمارات الرئيسية بحوالي 100 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية المتعلق بـ COVID-19 ، بما في ذلك اللقاحات وأدوية العلاج. سوف نستفيد من مجموعة خبراء اللقاحات الرباعية ونجتمع عند الحاجة للتشاور بشكل عاجل فيما يتعلق بمساعدتنا الطارئة. 3- إعادة بناء أمن صحي أفضل :تلتزم الرباعية بإعداد بلداننا والعالم بشكل أفضل للوباء القادم. سنواصل بناء التنسيق في جهودنا الأوسع للاستجابة لـ COVID-19 والأمن الصحي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، وسنقوم بشكل مشترك ببناء وإجراء تمرين واحد على الأقل للتأهب للوباء في عام 2022. وسنعمل أيضًا على زيادة تعزيز علمنا و التعاون التكنولوجي لدعم مهمة 100 يوم - للحصول على لقاحات وعلاجات وتشخيصات آمنة وفعالة في غضون 100 يوم - الآن وفي المستقبل. وهذا يشمل التعاون في التجارب السريرية الحالية والمستقبلية ، مثل إطلاق مواقع إضافية للتدخلات العلاجية الدولية المعجلة لـ COVID-19 وتجارب اللقاحات (ACTIV) ، والتي يمكن أن تسرع التحقيق في اللقاحات والعلاجات الجديدة الواعدة ، مع دعم بلدان المنطقة في الوقت نفسه لتحسين قدرتها على إجراء البحوث السريرية السليمة علميًا. سندعم الدعوة إلى "رادار عالمي للجائحة" وسنعمل على تحسين المراقبة الجينومية للفيروس ، بما في ذلك من خلال العمل معًا لتعزيز وتوسيع نظام منظمة الصحة العالمية لمراقبة الإنفلونزا والاستجابة العالمية (GISRS) .

وتقوم الرباعيه بناءً على إعلان G7 عن Build Back Better World (B3W) - وهي شراكة بنية تحتية تركز على الاتصال الرقمي والمناخ والصحة والأمن الصحي والبنية التحتية للمساواة بين الجنسين - ستجمع المجموعة الرباعية الخبرات والقدرات والتأثير لتعزيز مبادرات البنية التحتية المستمرة في المنطقة وتحديد الفرص الجديدة لتلبية الاحتياجات هناك. سوف الرباعي: 1- إطلاق مجموعة تنسيق البنية التحتية الرباعية : بناءً على القيادة الحالية لشركاء المجموعة الرباعية بشأن البنية التحتية عالية المعايير ، ستجتمع مجموعة تنسيق البنية التحتية من كبار المسؤولين بشكل منتظم لمشاركة تقييمات احتياجات البنية التحتية الإقليمية وتنسيق النهج ذات الصلة لتقديم بنية تحتية شفافة وعالية المعايير. وستنسق المجموعة أيضًا المساعدة التقنية وجهود بناء القدرات ، بما في ذلك مع الشركاء الإقليميين ، لضمان تعزيز جهودنا بشكل متبادل وتكاملها في تلبية الطلب الكبير على البنية التحتية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 2- القيادة في البنية التحتية عالية المعايير : الشركاء الرباعي هم قادة في بناء البنية التحتية عالية الجودة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. تعمل مناهجنا التكميلية على الاستفادة من الموارد العامة والخاصة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. منذ عام 2015 ، قدم شركاء المجموعة الرباعية أكثر من 48 مليار دولار في التمويل الرسمي للبنية التحتية في المنطقة. يمثل هذا آلاف المشاريع ، بما في ذلك بناء القدرات ، عبر أكثر من 30 دولة لدعم التنمية الريفية ، والبنية التحتية الصحية ، وإمدادات المياه والصرف الصحي ، وتوليد الطاقة المتجددة (مثل طاقة الرياح ، والطاقة الشمسية ، والطاقة المائية) ، والاتصالات السلكية واللاسلكية ، والنقل البري ، و أكثر. ستعمل شراكتنا في مجال البنية التحتية على تضخيم هذه المساهمات وزيادة تحفيز استثمارات القطاع الخاص في المنطقة.

كما تشارك دول الرباعي القلق الشديد مع نتائج تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الصادر في أغسطس عن أحدث علوم المناخ ، والتي لها آثار كبيرة على العمل المناخي. لمعالجة أزمة المناخ بالإلحاح الذي تتطلبه ، ستركز دول المجموعة الرباعية جهودها على موضوعات الطموح المناخي ، بما في ذلك العمل على أهداف 2030 للانبعاثات الوطنية والطاقة المتجددة ، والابتكار في مجال الطاقة النظيفة ونشرها ، فضلاً عن التكيف والمرونة ، والاستعداد. تلتزم الدول الرباعية بمتابعة الإجراءات المعززة في 2020 لتلبية الطلب المتوقع على الطاقة وإزالة الكربون بوتيرة ونطاق للحفاظ على أهدافنا المناخية في متناول اليد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. تشمل الجهود الإضافية العمل معًا على خفض غاز الميثان في قطاع الغاز الطبيعي وما إلى ذلكإنشاء سلاسل إمداد طاقة نظيفة مسؤولة ومرنة. سوف الرباعي: 1- تشكيل شبكة شحن خضراء : تمثل الدول الرباعية مراكز الشحن البحري الرئيسية مع بعض من أكبر الموانئ في العالم. نتيجة لذلك ، تتمتع الدول الرباعية بموقع فريد لنشر البنية التحتية للموانئ الخضراء وأنواع الوقود النظيفة على نطاق واسع. سينظم الشركاء الرباعي عملهم من خلال إطلاق فريق عمل رباعي للشحن وسيدعو الموانئ الرائدة ، بما في ذلك لوس أنجلوس ومومباي بورت ترست وسيدني (بوتاني) ويوكوهاما ، لتشكيل شبكة مخصصة لتخضير سلسلة قيمة الشحن وإزالة الكربون منها. ستنظم فرقة العمل الرباعية للشحن عملها حول عدة خطوط من الجهود وتهدف إلى إنشاء اثنين إلى ثلاثة ممرات شحن منخفضة الانبعاثات أو خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030. 2- إنشاء شراكة هيدروجين نظيف : سيعلن الرباعي عن شراكة الهيدروجين النظيف لتعزيز وخفض التكاليف عبر جميع عناصر سلسلة قيمة الهيدروجين النظيف ، والاستفادة من مبادرات الهيدروجين الثنائية والمتعددة الأطراف الحالية في المنتديات الأخرى. ويشمل ذلك تطوير التكنولوجيا وزيادة إنتاج الهيدروجين النظيف بكفاءة (الهيدروجين المنتج من الطاقة المتجددة ، والوقود الأحفوري مع احتجاز الكربون وعزله ، والطاقة النووية لمن يختارون نشره) ، وتحديد البنية التحتية للتسليم وتطويرها من أجل النقل بأمان وكفاءة وتخزين وتوزيع الهيدروجين النظيف لتطبيقات الاستخدام النهائي ، وتحفيز الطلب في السوق لتسريع التجارة في الهيدروجين النظيف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 3- تعزيز التكيف مع المناخ والمرونة والتأهب : تلتزم الدول الرباعية بزيادة قدرة منطقة المحيطين الهندي والهادئ على الصمود أمام تغير المناخ من خلال تحسين تبادل المعلومات المناخية الهامة والبنية التحتية المقاومة للكوارث. ستقوم دول الرباعية بتشكيل فريق عمل خاص بخدمات المناخ والمعلومات وبناء مرفق فني جديد من خلال التحالف من أجل البنية التحتية المقاومة للكوارث التي ستوفر المساعدة الفنية في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

كما تدرك المجموعه ان طلاب اليوم سيكونون قادة ومبدعين ورواد الغد. لبناء روابط بين الجيل القادم من العلماء والتقنيين ، يفخر شركاء Quad بالإعلان عن زمالة Quad: برنامج للمنح الدراسية هو الأول من نوعه ، تديره وتديره مبادرة خيرية وبالتشاور مع فريق عمل غير حكومي تتألف من قادة من كل دولة رباعية. سيجمع هذا البرنامج بين طلاب الماجستير والدكتوراه الأمريكيين واليابانيين والأستراليين والهنود الاستثنائيين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للدراسة في الولايات المتحدة. ستعمل هذه الزمالة الجديدة على تطوير شبكة من خبراء العلوم والتكنولوجيا الملتزمين بتعزيز الابتكار والتعاون في القطاعات الخاصة والعامة والأكاديمية ، في دولهم وبين دول الرباعية. سيقوم البرنامج ببناء فهم تأسيسي بين العلماء الرباعيين لمجتمعات وثقافات بعضهم البعض من خلال رحلات جماعية إلى كل دولة رباعية وبرمجة قوية مع كبار العلماء والتقنيين والسياسيين في كل بلد. سوف الرباعي: 1- إطلاق الزمالة الرباعية : ستكفل الزمالة 100 طالب سنويًا - 25 طالبًا من كل دولة رباعية - لمتابعة درجات الماجستير والدكتوراه في جامعات الدراسات العليا الرائدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الولايات المتحدة. سيكون بمثابة واحدة من زمالات الخريجين الرائدة في العالم ؛ ولكن بشكل فريد ، ستركز الزمالة الرباعية على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وستجمع بين أفضل العقول في أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة. العقود الآجلة شميت، وهي مبادرة خيرية ، ستقوم بتشغيل وإدارة برنامج الزمالة بالتشاور مع فريق عمل غير حكومي ، يتألف من الأكاديميين والسياسة الخارجية وقادة القطاع الخاص من كل دولة رباعية. يشمل الرعاة المؤسسون لبرنامج الزمالة Accenture ، و Blackstone ، و Boeing ، و Google ، و Mastercard ، و Western Digital ، ويرحب البرنامج بالجهات الراعية الإضافية المهتمة بدعم الزمالة.

هذا ويلتزم القادة الرباعي بالعمل معًا لتعزيز نظام بيئي تكنولوجي مفتوح وسهل الوصول إليه وآمن. منذ إنشاء مجموعة عمل جديدة للتكنولوجيا الحرجة والناشئة في مارس ، قمنا بتنظيم عملنا حول أربعة جهود: المعايير التقنية ، وتنويع ونشر الجيل الخامس ، ومسح الأفق ، وسلاسل التوريد التكنولوجية. اليوم ، أطلق قادة الرباعية بيان مبادئ حول التكنولوجيا ، إلى جانب الجهود الجديدة التي ستعمل معًا على تطوير التقنيات الحاسمة والناشئة التي تشكلت من خلال قيمنا الديمقراطية المشتركة واحترام حقوق الإنسان العالمية. سوف الرباعي: 1- نشر بيان المبادئ الرباعي : بعد شهور من التعاون ، ستطلق المجموعة الرباعية بيانًا للمبادئ حول تصميم التكنولوجيا وتطويرها وحوكمتها واستخدامها والتي نأمل أن توجه ليس فقط المنطقة ولكن العالم نحو معايير مسؤولة ومنفتحة وعالية التعاون. 2- إنشاء مجموعات الاتصال الخاصة بالمعايير الفنية: ستنشئ اللجنة الرباعية مجموعات اتصال بشأن الاتصالات المتقدمة والذكاء الاصطناعي مع التركيز على أنشطة تطوير المعايير بالإضافة إلى أبحاث التوحيد المسبق التأسيسية. 3- إطلاق مبادرة سلسلة توريد أشباه الموصلات : سيطلق الشركاء الرباعي مبادرة مشتركة لتخطيط القدرات وتحديد نقاط الضعف وتعزيز أمن سلسلة التوريد لأشباه الموصلات ومكوناتها الحيوية. ستساعد هذه المبادرة في ضمان دعم الشركاء الرباعي لسوق متنوع وتنافسي ينتج تقنيات حيوية آمنة ضرورية للاقتصادات الرقمية على مستوى العالم. 4- دعم نشر وتنويع شبكات الجيل الخامس 5 G لدعم الدور الحاسم للحكومات الرباعية في تعزيز وتعزيز نظام اتصالات سلكية ولاسلكية متنوع ومرن وآمن ، أطلقت الرباعية حوار صناعة المسار 1.5 حول نشر واعتماد RAN المفتوح ، بتنسيق من سياسة Open RAN الائتلاف. سيعمل الشركاء الرباعي بشكل مشترك على تسهيل البيئات التمكينية لتنويع الجيل الخامس ، بما في ذلك الجهود المتعلقة بمرافق الاختبار والاختبار. 5- مراقبة مسح التكنولوجيا الحيوية : ستراقب رباعية الاتجاهات في التقنيات الحرجة والناشئة ، بدءًا من التقنيات الحيوية المتقدمة ، بما في ذلك البيولوجيا التركيبية وتسلسل الجينوم والتصنيع الحيوي. في هذه العملية ، سوف نحدد فرص التعاون ذات الصلة.

بناءً على التعاون طويل الأمد بين بلداننا الأربعة بشأن الأمن السيبراني ، ستطلق المجموعة الرباعية جهودًا جديدة لتعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية ضد التهديدات الإلكترونية من خلال الجمع بين خبرات دولنا لدفع أفضل الممارسات المحلية والدولية. سوف الرباعي: