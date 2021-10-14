نصي التاني أنتي ياسكر نبات .. قصة كليب غازل فيه عمرو دياب زوجته الأولى

"أيه أخرتها معاكي حب وحبناكي صبر صبرنا سنين .. عشق عشقت عينيكي غيرة وغيرت عليكي وبرضه مش عاجبين" .. كلمات خرجت من قلب عمرو دياب لـ شيرين رضا منذ سنوات طويلة، ظلت عيناه عليها وهو يغني لها، لم يحول بصره عنها لكنها كانت في قمة خجلها وهي تشاركه تصوير كليب "عيني منك" عام 1987 .

أغنية عمرو دياب " عيني منك" غناها خصيصاً لزوجته الأولى شيرين رضا التي جمعتهما قصة حب قديمة توجت بالزواج لكن لم يشاء القدر أن تستمر، لكن عمرو دياب الذي اعتاد الغناء لأشخاص بعينهم في حياته وخاصة أبنائه وحبيباته، كانت شيرين رضا الأولى التي غنى لها عمرو دياب أغنية " مخصوص" .

عام 1987 أصدر عمرو دياب ألبوم " خالصين"، وتم تصوير أغنية عيني منك وظهرت فيها شيرين رضا حبيبة عمرو دياب حينها، وكتب تلك الأغنية الشاعر الغنائى الراحل مجدى النجار، ولحنها عمرو دياب، توزيع فتحى سلامة، وكان ذلك الألبوم الرابع للهضبة بعد "يا طريق" و"غنى من قلبك" و"هلا يا هلا".

أغنية متخافيش

لم يكن نصيب شيرين رضا من أغاني عمرو دياب أغنية عيني منك فقط، لكنه غنى لها الأغنية الشهيرة " متخافيش أنا مش ناسيكي" ، وكان الهضبة تزوج شيرين رضا وقتها، وتم تصوير كليب أغنية متخافيش في منزلهما بعد الزواج عام 1990 .

شيرين رضا روت كواليس أغنية متخافيش خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة عام 2015، حيث قالت أن عند تصوير الكليب كان البيت جديداً ولم يكن به " عفش كتير" ، لكن كان لدينا مطبخ كبير وأنيق مفتوح على الريسبشن، وحينما جاء المخرج الفرنسي للمنزل أعجب به وقرر تصوير الكليب في المنزل.

أما عن ظهور شيرين رضا في كليب متخافيش، قالت أن المخرج الفرنسي هو الذي طلب منها أن تشارك في التصوير بلقطات بسيطة في خلفية الكليب.

قصة زواج عمرو دياب وشيرين رضا

تعرف عمرو دياب على شيرين رضا عن طريق والدها محمود رضا، وكان يجمعهما الأعمال الفنية إلا أن تفاجأ بطلب عمرو دياب الزواج من شيرين رضا.

وقال محمود رضا في أحد الحوارات التليفزيونية: «كنت نايم واتفاجأت بعمرو دياب واقف امامي وساند ضهره على الحائط بغرفتي، وقال لي: أنا بطلب منك شيرين"، فقلت له: "طيب وكملت نوم".

تزوج عمرو دياب من شيرين رضا عام 1989 بعد قصة حب قوية، ثم أنجبت شيرين طفلتها الوحيدة نور، وبعد 3 سنوات انفصلت شيرين رضا عن عمرو دياب.

ولأكثر من 20 عامًا، ظلت شيرين رضا تعامل عمرو دياب كـ صديق وأب لابنتها نور بخلاف علاقتها الطيبة بأبناء عمرو دياب الذين تداعبهم شيرين رضا بـ تعليقات على صورهم بمواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.