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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتشال التميمي : قررنا هذه السنة نبدأ بمسابقة لأفلام البيئة بمهرجان الجونة

انتشال التميمي
انتشال التميمي

قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن العام الماضي كان يوجد رغبة عند "سميح سويرس" أن يكون هناك اهتمام بموضوع "البيئة"، قائلاً:" وكنا نتبادل بعض الأفكار ووعدته أننا نرجع للفريق الفني لكي نعمل على مبادرة في هذا الاتجاه و أعلنا عنها في ندوة في العام الماضي.

 

وأضاف" التميمي" ، خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، أننا قررنا هذه السنة نبدأ بمسابقة لأفلام البيئة" مسابقة النجمة الخضراء"، مؤكداً أنهم استطاعوا استقطاب 4 افلام مهمة.

 وأشار مدير مهرجان الجونة السينمائي، إلى أنه كان هناك لجنة تحكيم بارزة من ضمنها الفنانة "أروى جودة"و ستنطلق هذه المسابقة لكى تضيف إلى المسابقات الاخرى، متمنياً استقطاب الجمهور بهذه المسابقة.

في سياق اخر،قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الإحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا ان هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

وأضاف انتشال التميمي خلال تصريحات لتقرير لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شيرين سليمان”، أنه سيتم الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وتابع انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.

مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي سميح سويرس المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي وزارة الصحة

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