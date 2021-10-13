محجوز فى العناية المركزة.. تطورات حالة ابن محمد عبد المطلب

تعرض نجل محمد عبد المطلب “نور محمد عبد المطلب ” الى تدهور فى حالته الصحية فى المغرب وهو الامر الذى دفع الأطباء المعالجين له وضعه فى العناية المركزة.

ابن محمد عبد المطلب

نقابة الموسيقيين

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون أي، إن نور محمد عبد المطلب، نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب يستغيث بنقابة المهن الموسيقية لإعادته لمصر.

وقال نور عبد المطلب، إنه موجود فى المغرب، ويعانى من بعض المشكلات فى القدم اليمنى، ويحتاج للعودة للقاهرة من أجل إجراء عملية.

ولفت إلى أنه موجود فى المغرب منذ 30 عامًا، وعاد للقاهرة مرة واحدة فقط وهي بعد وفاة والدته، وأنه يتمنى العودة للقاهرة من أجل العلاج.

وأشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين تواصلوا معه، منهم الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين و الملحنين، و أكد له أن وزيرة الهجرة قامت ببعض الإجراءات من أجل عودته للقاهرة، وقدم الشكر له على مجهودها، وأكد أنه خلال أسبوع سيكون متواجدا فى مصر.

وكشف أن والده كان فنانا هاويا، وأن والده رحمة الله عليه كان صديقا له، وكان كل شيء بالنسبة له.

أزمة صحية فى المغرب

تعرض نور عبد المطلب نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، لوعكة صحية، أثناء تواجده في المغرب، حيث يقيم هناك منذ سنوات عقب تعرضه لأزمة مالية.

ويعاني نور عبد المطلب، من شلل في إحدى قدميه وإذا لم تتحسن حالته قد يلجأ الأطباء إلى بتر قدمه.

وفي استجابة سريعة من نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر؛ صرح “شاكر” بأنه تواصل مع وزيرة الصحة هالة زايد وشرح لها حالة نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب.

ووافقت الوزيرة على تبني حالة نجل عبد المطلب مؤكدة أنها تنتظر قدومه من المغرب خلال الأيام المقبلة حتي يتم علاجه في مصر وتوفير جميع سبل الراحة له.

معاناة نجل محمد عبد المطلب

وقبل عام، كشف نور عبد المطلب، نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، عن كواليس معاناته بعد الإفلاس، قائلًا "أملك مطعما لكنه احترق وأفلست واضطررتُ إلى الانتقال للعيش في المغرب"، معقبا "أعيش بلا مأوى".

وأضاف "عبد المطلب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "تن"، "كنت أسكن مع صديق لي، وهو رجل أعمال، وكان يرعاني وأعطاني سكنًا ولكن بعد وفاته طردتني زوجته من الشقة".

وناشد عبد المطلب، وزير الخارجية، والسفارة المصرية لدى المغرب، تسهيل سبل عودته إلى القاهرة، مردفا "أتمنى العودة للقاهرة في أقرب وقت".

وبعد الأزمة، تدخلت إدارة mbc لحل أزمة نجل الفنان محمد عبد المطلب، وأحضرت له مكانًا سكنيًا بعد أن تم طُرده من منزله بالمغرب.