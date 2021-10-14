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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في ذكرى المولد النبوي الشريف.. معلومات عن زوجات الرسول

زوجات الرسول
زوجات الرسول

المولد النبوي الشريف يوم مبارك، وذكرى مباركة تملأ القلوب ذكرًا وصلاة وسلامًا على رسول الله، وخلال هذه الذكرى الطيبة نقدم لقراء "صدى البلد" معلومات عن زوجات الرسول نشرها مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته.

المولد النبوي الشريف

المولد النبوي الشريف.. تزوج الرسول- صلى الله عليه وسلم- إحدى عشرة امرأة على الراجح، 6 قرشيات، هن: خديجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم سلمة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان.

وأوضح «مركز الأزهر» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه - عليه الصلاة والسلام - تزوج 4 عربيات من غير قريش، هن: زينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة، وميمونة بنت الحارث.

وقال ضمن حملته التوعوية « وأزواجه أمهاتهم» للتعريف بأمهات المؤمنين، إن النبي - صلى الله عليه وسلم- تزوج  واحدة من غير العرب، هي: صفية بنت حُيي من بني إسرائيل.
المولد النبوي الشريف
وأضاف أنه قد تُوفيت اثنتان منهن في حياته - عليه الصلاة والسلام-، هما: خديجة بنت خويلد، وزينب بنت خُزيمة، وتُوفي - صلى الله عليه وسلم- عن تسعٍ منهن.

ونبه إلى أنه لم تكن زيجات النبي - عليه الصلاة والسلام- إلا لأهداف سامية، وغايات عالية، وبوحي الله- سُبحانه-، وإحدى خصائصه التي اختص بها (صلى الله عليه وسلم).

وأكمل: “فمن زوجاته من كن أرامل أُوذين في ذات الله، ومنهن ابنتا صاحبيه وصديقيه، ومنهن زينب بنت جحش التي تزوجها بوحي الله؛ إبطالًا للتَّبني، وهو كاره؛ خشيةَ أن يقول النَّاس: تزوَّج امرأة زيد الذي تبنَّاه”، لافتًا: " لم يتزوج ﷺ بكرًا إلا عائشة".
 

المولد النبوي الشريف زوجات الرسول عمر بن الخطاب حفصة بنت عمر بن الخطاب الأزهر

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