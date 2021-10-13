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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الأتربي تتألق بفستان أنيق في أحدث ظهور على إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة الشابة هدى الأتربي، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها، وارتدت فستانا منقوشا وحرصت على اضافة لمسات جمالية لطلتها بلوك ميك اب وتسريحة شعر مع بندانة كاجوال.

تفاصيل أعمال هدى الأتربي

وتحدثت هدى الأتربي عن بداياتها الفنية، وتصدرها التريند أثناء ظهورها في مهرجان الجونة مشيرة إلى أنها بذلت كثيرا من الجهد والترتيب لإطلالاتها خلال فعاليات المهرجان لم وتكن تقصد تصدر التريند لكنها كانت مهتمة بالظهور بشكل جيد. 

وقالت هدى الأتربي في عيشها بإنرجي إنها تخرجت في كلية الحقوق والتحقت بقسم الشئون القانونية في أحد البنوك ثم عملت في مجال الاستثمار، ورغم حبها للتمثيل لم تكن تنوي امتهانه. 

وأشارت إلى أنها عرض عليها دور كبير في مسلسل أهو ده اللي صار إلى جانب روبي ورغم أنها مضت التعاقد إلا أنه تم تغييرها فجأة دون سبب واضح حتى اليوم. 

وأوضحت إنها حزنت كثيرا لضياع دور أهو ده اللي صار منها، إلا أنه تم تعويضها فيما بعد والتحقت بأربعة أعمال في نفس الوقت وهم فيلم علي بابا، ومسلسلات طلعت روحي، ومليكة، وممنوع الاقتراب أو التصوير.

وكشفت هدى الأتربي في عيشها بإنرجي، أنها رفضت دورا في مسلسل نسل الأغراب رمضان الماضي لأنه لم يكن الوقت المناسب لتقديم المساحة التي عرضت عليها، وأن الدور لم يكن مؤثرا بالنسبة لمستقبلها التمثيلي. 

وتحدثت عن مشاركتها في مسلسل ضل راجل واللي مالوش كبير في رمضان الماضي مشيرة إلى أن الجمهور تعلق بالأخير الذي حقق نجاحا كبيرا. 

وأوضحت أنها كانت تحاول تحقيق الاختلاف بين الشخصيتين لأن دوافع الشر مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تصور دورها في فيلم ماما حامل. 

وأشادت هدى بالفنانة ياسمين عبد العزيز قائلة:" مكنتش بستهدف أعمل صداقات في الوسط الفني لكن ياسمين عبد العزيز كانت الشخصية اللي أحب أكون نجمة كبيرة زيها وهي إنسانة قد الوضع اللي وصلت له ست ب 100 راجل وربنا يشفيها".

وكشفت هدى الأتربي أنها ترتبط بعلاقة عاطفية حاليا بشخص من داخل الوسط الفني لكنه ليس ممثلا.

كلية الحقوق رمضان التواصل الاجتماعي الفنانة انستجرام مسلسلات الجونة مهرجان درة

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