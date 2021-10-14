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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قصة الطالب ضحية مشاجرة مدرسة كفر الشيخ .. شيعه آلاف من قريته

صدى البلد

شيع المئات من أهالي عزبة الصعايدة التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، جثمان الطالب عيد محمد حلمي، المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمجمع زراعة ميت علوان، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة عقب توقف عضلة القلب أثناء علاجه بمستشفى كفر الشيخ العام، متاثراً بإصابته، إثر اعتداء عدد من زملائه عليه، بسبب الجلوس في التختة الأولى، في أول يوم دراسي.

تقديم البلاغ

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى بلاغًا من قسم أول شرطة كفر الشيخ، بوصول الطالب عيد محمد حلمي، 14 سنة، بمدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية، إلى مستشفى كفرالشيخ العام مصابًا بحالة إغماء، خلال مشاجرة مع زملائه، وجرى نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وتوفي عقب ذلك متأثرًا بإصابته.

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قرار المحافظ

وأكد أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرر مجازاة 3 معلمين، ووكيل المدرسة، بمدرسة زراعة ميت علوان للتعليم الأساسى، إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، خمسة عشر يوماً، وذلك لإصابة الطالب محمد حلمى شحاتة، بالتعليم الإعدادي، بإغماء داخل الفصل أثناء اليوم الدراسى، وتم نقله للمستشفى العام، ولم يقم المعلمون بمقتضيات الواجب الوظيفى.

كما قرر إيقاف كل من مدير المجمع ومعلم رياضيات عن العمل لحين التحقيق معهم فيما نسب إليهم، ونيابة كفرالشيخ تتولى التحقيقات عقب تحرير محضر رسمي من قبل ولي أمر الطالب.
 

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: 

عزبة الصعايده مدينة كفر الشيخ عيد محمد حلمي ميت علوان كفر الشيخ

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