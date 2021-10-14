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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تدهور حالة ابن محمد عبد المطلب.. مسرح الجونة جاهز للاحتفال

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

تحويل قرية أم كلثوم لمزار سياحى.. حلمى بكر: قرار إيجابى ومعمول فى فرنسا
كشف الموسيقار حلمى بكر عن رأيه فى قرار محافظ الدقهلية أيمن مختار بشأن تحويل قرية طماى التى نشات وترعرعت فيها أم كلثوم الى مزار سياحى.

وقال حلمى بكر فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أن هذا القرار أمر إيجابى ومعمول به فى عديد من الدول الاوروبية وخاصة فرنسا وهو أمر جيد يحث الاجيال الجديدة على وجود قيمة فنية كبيرة مثل أم كلثوم لها قدرها سواء داخل مصر أو فى الدول العربية والعالمية أيضا.

هاني مهنى : تحويل قرية أم كلثوم لمزار سياحي تكريم لكوكب الشرق
أعرب الموسيقار هانى مهنى عن سعادته بقرار محافظ الدقهلية أيمن مختار بتحويل قرية ام كلثوم “طماى” إلى مزار سياحي.

وقال هانى مهنى فى تصريح لـ “صدى البلد : ”أوجه الشكر إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن فكر فى هذا الأمر الرائع والذى يعد تكريما للعملاقة أم كلثوم لم يفكر فيه أى محافظ سابق.

وأضاف هانى مهنى : هذا القرار إيجابى خاصة أن لدينا قامات فنية كبير الى جانب أم كلثوم أيضا وأتمنى أن يتحقق ذلك مع مختلف الأجيال فضلا عن أن أم كلثوم تستحق أكثر من ذلك لأنها قامة كبيرة فى عالم الغناء ويكفى أن نقول إنها لا تزال تعيش بيننا وفى وجداننا بأعمالها رغم رحيلها منذ أكثر من 50 عاما تقريبا.

محجوز فى العناية المركزة.. تطورات حالة ابن محمد عبد المطلب
تعرض نجل محمد عبد المطلب “نور محمد عبد المطلب ” الى تدهور فى حالته الصحية فى المغرب وهو الامر الذى دفع الأطباء المعالجين له وضعه فى العناية المركزة.

عمر حسن يوسف: أستعد لتقديم عمل جديد عن حياة والديّ.. فيديو
كشف الفنان عمر حسن يوسف عن تفاصيل جديدة حول فيلمه الوثائقي الذى يرغب فى تقديمه عن حياة والديه ومسيرتهما فى عالم الفن.

وقال عمر حسن يوسف فى لقاء ببرنامج “انسايدر”: “أستعد لتقديم عمل جديد عن حياة شمس البارودى وحسن يوسف، ويتناول هذا العمل بعض الصور النادرة عنهما، ويتناول بعض المعلومات عن سندريلا الشاشة سعاد حسني، والفنان رشدي أباظة”.

أروى جودة لـ"صدى البلد": حريق مسرح افتتاح مهرجان الجونة أصابني بالخوف
انتاب الفنانة أروى جودة، حالة من الخوف والهلع فور معرفتها بالحريق الذى نشب فى مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذى من المقرر أن تنطلق الفعاليات عليه غدًا.

وقالت أروى جودة، فى تصريح لـ “صدى البلد”، “كنت أشعر بالخوف والفزع عندما علمت بنشوب حريق فى المسرح الخاص الذى سيقام عليه فعاليات مهرجان الجونة”.

الحريق ملهوش أثر.. مقر حفل افتتاح مهرجان الجونة يستعد لاستقبال النجوم |شاهد
أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، منذ قليل، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

حلمي بكر ام كلثوم هانى مهنى محمد عبد المطلب حسن يوسف أروى جودة

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