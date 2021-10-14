حسام حسن: استبعاد شريف وقفشة من المنتخب "خطأ كبير"

اعتبر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استبعاد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر لثنائي الأهلي محمد شريف وأفشة من المعسكر الأخير خطأ كبير.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال حسام حسن :"استبعاد شريف وأفشة مفاجأة صعبة جداً، وخطأ كبير للغاية، فهما الأفضل في الدوري خلال الموسم الماضي".

وأضاف حسام حسن :"الاختيارات حق للمدرب، لكن رأيي الشخصي أن استبعاد أفشة وشريف خطأ فني أيضاً، يمكننا القول بأن أفشة هو الأفضل في الموسم الماضي، وشريف من بين الأفضل".

وتابع هداف منتخب مصر التاريخي :"أفشة سيتخطى عبد الله السعيد، لأنه لاعب رائع، بينما عبد الله السعيد يلعب حاليا (حلاوة روح)، ويجب أن يكون الثنائي ضمن قائمة المنتخب".