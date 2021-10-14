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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استعدادات نجمات الفن لـ افتتاح الجونة |رانيا يوسف اختارات الفساتين.. وأمينة خليل بخمس حقائب ملابس

صدى البلد

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي  حيث يقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى ٢٢.

وكشفت عدد من نجمات الفن عن استعداداتهن  لـ الدورة الخامسة وأبرزهن..
 

أمينة خليل 

شاركت الفنانة أمينة خليل صورة عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" لاستعداداتها للسفر إلى الجونة للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

ظهرت أمينة خليل وهي مستلقاة على أكثر من 5 حقائب للسفر، في لفتة منها إلى أنها تستعد للمهرجان بعدد كبير من الإطلالات.

أمينة خليل

رانيا يوسف

أكدت الفنانة رانيا يوسف استعدادها التام لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة والتى من المقرر ان تنطلق يوم الخميس المقبل. 

وقالت رانيا يوسف في مقابلة مع برنامج MBCTrending، : “اخترت الفساتين التى اشارك بها فى فعاليات المهرجان المختلفة والتى ستكون مفاجأة لجمهورى ومن ناحية أخرى سأشاهد عددا من الأفلام التى تعرض فى المهرجان الى جانب الحصول على قسط من الراحة بعد عناء التصوير” .

رانيا يوسف

منة شلبى 

أثارت الفنانة منة شلبى حالة من الجدل الواسع أثناء ظهورها في المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي والذى عقد منذ قليل بالجونة.

 

وظهرت منة شلبي في المؤتمر مرتدية كروب توب سوداء وهوت شورت وهو الامر الذى أثار حالة من الجدل. 

 

وتشارك الفنانة منة شلبي في مهرجان الجونة هذا العام بشكل مختلف حيث تعد إحدى أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الروائية الطويلة او الرسمية. 

منة شلبى

 

 

منى شلبى رانيا يوسف امينة خليل لمهرجان الجونة السينمائي الفنانة رانيا يوسف منة شلبي الفنانة أمينة خليل

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