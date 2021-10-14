طريقة عمل فطائر مغربية تناسب أصحاب الدايت

يعد المطبخ المغربي من الأطباق المميزة في الوطن العربي ، حيث يرتبط أكلاته بالتراث المغربي الأصيل والجمال ، بالإضافة إلى كونه من الأطباق التي تتنافس بشكل كبير جدًا مع باقي أكلات الوطن العربي ، إلا لكونه اكلات مغذية وجميلة ولذيذة في نفس الوقت ، وفيما يلي بعض من أرقى الوصفات المغربية ،تقدمها الشيف عثمان طريقة عمل فطائر مغربية .
الفطائر المغربية
مكونات:
كوب ماء.
قليل من الملح.
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.
كوب دقيق أبيض.
كوب دقيق بني.
طريقة التحضير:
اخلطي جميع المكونات المذكورة أعلاه في وعاء ، ثم ضعي المزيج جانبًا لمدة خمس دقائق تقريبًا.
نقسم العجينة على شكل كرات سابقة ، ثم نرتدي هذه الكرات على سطح نظيف ، نمشع بالزيت ، ثم نطبق الوجهات على شكل صندوق ، لنحمرها ثم على النار ، ونقدمها.
ملاحظة :
هذه الفطائر تناسب أصحاب الدايت من المعروف أن الدقيق البني يساعد على الشعو بالشبع وقمع الشهية .