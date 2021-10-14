طريقة عمل فطائر مغربية تناسب أصحاب الدايت

يعد المطبخ المغربي من الأطباق المميزة في الوطن العربي ، حيث يرتبط أكلاته بالتراث المغربي الأصيل والجمال ، بالإضافة إلى كونه من الأطباق التي تتنافس بشكل كبير جدًا مع باقي أكلات الوطن العربي ، إلا لكونه اكلات مغذية وجميلة ولذيذة في نفس الوقت ، وفيما يلي بعض من أرقى الوصفات المغربية ،تقدمها الشيف عثمان طريقة عمل فطائر مغربية .



الفطائر المغربية

مكونات:

كوب ماء.

قليل من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

كوب دقيق أبيض.

كوب دقيق بني.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات المذكورة أعلاه في وعاء ، ثم ضعي المزيج جانبًا لمدة خمس دقائق تقريبًا.

نقسم العجينة على شكل كرات سابقة ، ثم نرتدي هذه الكرات على سطح نظيف ، نمشع بالزيت ، ثم نطبق الوجهات على شكل صندوق ، لنحمرها ثم على النار ، ونقدمها.

ملاحظة :

هذه الفطائر تناسب أصحاب الدايت من المعروف أن الدقيق البني يساعد على الشعو بالشبع وقمع الشهية .