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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فطائر مغربية تناسب أصحاب الدايت

فطائر مغربية
فطائر مغربية

يعد المطبخ المغربي من الأطباق المميزة في الوطن العربي ، حيث يرتبط أكلاته بالتراث المغربي الأصيل والجمال ، بالإضافة إلى كونه من الأطباق التي تتنافس بشكل كبير جدًا مع باقي أكلات الوطن العربي ، إلا لكونه اكلات مغذية وجميلة ولذيذة في نفس الوقت ، وفيما يلي بعض من أرقى الوصفات المغربية ،تقدمها الشيف عثمان طريقة عمل فطائر مغربية .

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الفطائر المغربية

مكونات:

 

كوب ماء.
قليل من الملح.
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.
كوب دقيق أبيض.
كوب دقيق بني.

طريقة التحضير:

 

اخلطي جميع المكونات المذكورة أعلاه في وعاء ، ثم ضعي المزيج جانبًا لمدة خمس دقائق تقريبًا.
نقسم العجينة على شكل كرات سابقة ، ثم نرتدي هذه الكرات على سطح نظيف ، نمشع بالزيت ، ثم نطبق الوجهات على شكل صندوق ، لنحمرها ثم على النار ، ونقدمها.

 

ملاحظة :

هذه الفطائر تناسب أصحاب الدايت من المعروف أن الدقيق البني يساعد على الشعو بالشبع وقمع الشهية .

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