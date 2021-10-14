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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مجدي يشارك صورة من كواليس مسلسله الجديد وعد الشيطان

صدى البلد

نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر فيها من كواليس مسلسله الجديد “وعد الشيطان” ولاقت إعجاب متابعيه عبر السوشيال ميديا.

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عائشة بن أحمد بصحبة عمرو يوسف من كواليس وعد الشيطان ..شاهد

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عائشة بن أحمد بصحبة أحمد مجدى من كواليس وعد الشيطان.. شاهد

"وعد الشيطان" هو العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين عائشة بن أحمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، وأحمد جمال، بدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية اسم "العقد"، إلى أن تم تغييره.
 

يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، حيث يقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.

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