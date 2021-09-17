عائشة بن أحمد بصحبة أحمد مجدى من كواليس وعد الشيطان.. شاهد

نشر الفنانة عائشة بن احمد صورة لها مع الفنان احمد مجدى من كواليس مسلسلها الجديد "وعد الشيطان "، وذلك عبر خاصية استورى من خلال حسابها الشخصي على التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وكتبت عائشة بن احمد على الصورة " # وعد_الشيطان ".



"وعد إبليس" هو العمل الدرامي الاول الذي يجمع بين عائشة بن احمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، واحمد جمال بدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية إسم "العقد"، إلى أن تم تغييره.



يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، حيث يقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.