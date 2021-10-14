الذكرى الأولى لرحيل فتى الشاشة الأول محمود ياسين

تحل اليوم الخميس ١٤ أكتوبر الذكرى الأولى لوفاة الفنان الكبير محمود ياسين ، والذى يعد أحد أهم فناني مصر والعالم العربى ويمتع الملايين بأعماله الفنية التى ستبقى حاضرة رغم رحيله.

محمود ياسين

ونستعرض أبرز المحطات فى حياة الفنان الكبير محمود ياسين..

التحق محمود ياسين بكلية الحقوق وطوال سنوات دراسته كان حلم التمثيل لا يفارقه، وبعد تخرجه تقدم لمسابقة بالمسرح القومى وحصل على المركز الأول فى ثلاث تصفيات متتالية، وتم تعيينه بالمسرح القومى وقام ببطولة مسرحية «الحلم».

محمود ياسين



وكانت الانطلاقة الكبرى لمحمود ياسين فى السينما التى منحته لقب «فتى الشاشة الأول» وبدأ مشواره فيها بأدوار صغيرة فى بعض الأفلام، ومنها: الرجل الذى فقد ظله، شىء من الخوف، وبعدها بدأ رحلة البطولات السينمائية بفيلم «نحن لا نزرع الشوك» مع شادية، وخلال فترة السبعينات كان محمود ياسين من أهم نجوم الأفلام الرومانسية، ومنها «الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء.

محمود ياسين

و وصل رصيد محمو ياسين فى السينما إلى أكثر من 150 فيلما خلال مراحل حياته المختلفة، وحتى تحول من أدوار الفتى الأول إلى أدوار الجد والشيخ الكبير وكان آخرها «جدو حبيبى، الوعد، الجزيرة».



ومع بداية التسعينيات تألق محمود ياسين فى العديد من المسلسلات والأعمال التليفزيونية، فقدم أعمالا متنوعة ما بين المسلسلات الدينية والاجتماعية والتاريخية ومنها: «جمال الدين الأفغانى، غدًا تتفتح الزهور، الزير سالم، الأفيال، كوم الدكة، اللقاء الثانى، سوق العصر، العصيان، أبو حنيفة النعمان»، جسد خلالها الشر والخير والحكمة والكوميديا، حيث تؤهله إمكانياته الفنية للقيام بأى دور

محمود ياسين



استمرت مسيرة عطاء محمود ياسين فى كل مراحل عمره، وترك بصمته فى كل أعماله حتى وإن شارك فى لقطات قليلة من العمل فنى، وهو ما حدث فى دوره المميز فى فيلم الجزيرة مع أحمد السقا، وفيلم الوعد.



وفى عام 2014 انسحب محمود ياسين من المشاركة فى مسلسل «صاحب السعادة» مع الزعيم عادل إمام، وبعدها لم يظهر إلا فى جنازة زميله الفنان الراحل نور الشريف عام 2015، حيث بدت عليه علامات التعب والوهن وتقدم العمر.

محمود ياسين وعادل إمام



وأعلنت الفنانة شهيرة أن زوجها الفنان محمود ياسين لم يعد قادرا على العمل بسبب المرض وطلبت الدعاء له بالشفاء، مشيرة إلى أنه عرض عليه العمل فى مسلسل «الجماعة 2»، ولكن حالته الصحية لم تكن تحتمل، وأنه لن يعود للتمثيل ويكتفى بتاريخه الفنى الطويل.



وفى مثل هذا اليوم العام الماضى رحل عن عالمنا الفنان المبدع محمود ياسين بعد رحلة عطاء فنى ثرية ، ورغم ذك سيبقى حاضرا بقوة بأعماله ورصيده الضخم الذى شكل وجدان الملايين دائماً لأن المبدعون لا يرحلون.