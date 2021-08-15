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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو محمود ياسين: ابني هيكون ليه مكانة كبيرة في الفن

الفنان محمود عمرو
الفنان محمود عمرو ياسين

أبدى الكاتب عمرو محمود ياسين، رأيه فى ابنه الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، الذى شارك فى عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

وقال عمرو ياسين خلال مداخلة مع برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر قناة “الحياة”: "محمود عنه شغف كبير بالفن ولديه امكانيات، ومع الزمن هيكون ليه مكانه كبيرة فى مجال الفن"

ووجه عمرو محمود ياسين نصيحة لابنه، بضرورة التطوير من نفسه دائما، والحرص على التعلم والتثقف كفنان.

وأبدى الفنان أحمد زاهر، رأيه فى ابنته الفنانة ملك، التى شاركت فى عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد زاهر خلال مداخلة مع برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر قناة “الحياة”: "شهادتي في ملك مجروحة هي مفرحانى، وواخده منى كيفية معايشة الشخصية التي تقدمها واستحضارها للحالة أكتر من ليلى، ودى ميزة مش عند كل الممثلين الصراحة".

كما قال ماجد الكدواني عن ابنه: "شهادتى فى يوسف مجروحة، واتفقت أنا وهو من زمان، على أن مفيش إنسان هينجح فى حاجة إلا بعد دراستها وأن يكون محب لها".

وتابع ماجد الكدوانى: "يوسف درس الفن لمدة 5 سنوات فى الولايات المتحدة الأمريكية".

عمرو ياسين الفنان الشاب محمود عمرو ياسين محمود عمرو ياسين الفنان ماجد الكدواني

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