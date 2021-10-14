نورتي حياتي…تامر هجرس يحتفل بعيد ميلاد ابنته تلا

احتفل الفنان تامر هجرس،بعيد ميلاد ابنته تلا و نشر صورة جديدة لهما على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق تامر هجرس علي الصورة قائلًا:" انتي نورتي حياتي كل سنه و انتي طيبة بونبوني "

وشارك الفنان تامر هجرس، في دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

وينتظر تامر هجرس، عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".