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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على ١٣٠٠ مريض ضمن قافلة طبية بقرية شنبارة الميمونة في الزقازيق

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق استمرت لمدة يومين، وتم إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

 

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

 

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٣٢١ مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٤ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

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وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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