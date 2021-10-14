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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من تركيا.. مريم أوزرلي تتألق في أحدث ظهور لها

مريم اوزرلي
مريم اوزرلي

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت مريم أوزرلي، في الصور من تركيا، بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا باللون الأسود؛ مما أثارت إعجاب متابعيها.

 

أما من الناحية الجمالية مريم أوزرلي، فوضعت مكياج بألوان هادئة  مما جعل اطلالتها مميزة.
 

حياة مريم أوزرلي الأسرية


ولدت مريم أوزرلي  في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 

مسيرة مريم أوزرلي الفنية


قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، و نجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

ورغم عيشها ما بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».

مريم انستجرام الأسود الفن تركيا مريم اوزرلي مسلسلات اطلالة

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