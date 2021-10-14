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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مظهر رياضي بارز…. لقطات تجسسية جديدة لمرسيدس AMG S63e الهجينة

مرسيدس AMG S63e
مرسيدس AMG S63e

التقطت عدسات المصورين صورا تجسسية جديدة لمرسيدس AMG طراز  S63e الهجينة من فئة السيدان صالون.

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، أول مرة شوهدت السيارة الاختبارية كان منذ عام وكانت مموهة بالكامل ولم يظهر من هيكلها الخارجي سوى أقل القليل، أما الآن ففضلت مرسيدس أن تزيل معظم الكسوة التمويهية التي تركزت فقط على المصابيح الأمامية والخلفية للسيارة.

 

ورغم الكسوة التمويهية لم تستطع مرسيدس أن تخفي الشبكة الهوائية المميزة للـ AMG وهي المعروفة باسم Panamericana المخصصة للجراند تورينج الرياضية وهي الشكل المعروف المكون من شرائح عمودية تعود جذورها إلى سيارة السباق مرسيدس 300SL للعلامة التجارية في عام 1952.

 

كما أن  ارتفاع الركوب المنخفض واضح، وفتحات الهواء الكبيرة بارزة في التصميم. من الصعب إخفاء أنابيب العادم الرباعية والمكابح الأكبر حجمًا من الموديل السابق، ستكون هذه هي أكثر ترقيات التصميم الخارجي وضوحًا مقارنة بالفئة S القياسية، لكن فيما يبدو المصد أيضا سيتم إعادة تشكيله وتصميمه، الصور لا تظهر أغطية الرفارف الخلفية ولا الخصائص الهجينة للمرسيدس.

 

تتكتم مرسيدس عن تفاصيل مجموعة نقل الحركة في السيدان، وستعلنها في وقت لاحق لكن  تشير أحدث الشائعات إلى قيام مرسيدس بإقران محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني بمحرك كهربائي ليبلغ إجمالي القوة الحصانية أكثر من 700 حصان على الرغم من وجود شائعات عن نوع أكثر إثارة قادر على توليد 800 حصان، تكون خليفة طراز الـ S65 وغالبا ستسمى مرسيدس S73e.

 

 تأتي الـ S63e إلى الأسواق مع حلول 2022، إن تمكنت مرسيدس من التغلب على نقص أشباه الموصلات والعودة مرة أخرى بكامل طاقتها الإنتاجية، لكن الأكيد أن السيدان الهجينة الجديدة ستأتي بكل وسائل الرفاهية والفخامة واللمسات الجمالية التي تميز خط إنتاج الـ AMG مع أحدث التقنيات والتكنولوجيا.

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