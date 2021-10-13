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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ودعتها باللون الأسود.. مرسيدس تنهي دورة حياة AMG GT الكوبيه ديسمبر المقبل

مرسيدس AMG GT الكوبيه
مرسيدس AMG GT الكوبيه

 كشفت مصادر مطلعة لموقع Motor.es أن مرسيدس ستوقف إنتاج مرسيدس AMG GT الكوبيه مع نهاية ديسمبر المقبل، ومع الساعات الأخيرة لسنة 2021 ستودع مرسيدس سيارتها الخارقة الـ GT كوبيه.

جاء في تقرير المجلة الإسبانية أن النجمة ثلاثية الرؤوس لم تعد تتلقى طلبات للكوبيه كما أن جميع السيارات التي سيتم بناؤها من الآن وحتى نهاية العام تمثل تراكمًا للطلبات السابقة. وهي نفس القصة مع النسخة المكشوفة، والتي ستشيع لمثواها الأخير في ديسمبر أيضا، بدلا منها ستقدم مرسيدس SL الجديدة بالكامل المطورة من AMG في الأسابيع المقبلة ، ربما في وقت مبكر من نوفمبر.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا ويشغل بال العملاء الأوفياء لمرسيدس: هل سيكون هناك كوبيه أخرى؟ في مقطع فيديو أصدرته مرسيدس قبل عامين، قام لويس هاميلتون بطل F1 لسبع مرات، بزيارة مركز التصميم في شيندلفينجن بألمانيا وأتيحت له الفرصة للتحقق من نموذج طيني لسيارة كوبيه رياضية. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تكهنت وسائل الإعلام حول نموذج الطين الذي يمثل نظرة مبكرة على الجيل التالي من AMG GT ، من المحتمل أن تكون هناك سيارة كوبيه جديدة مع سيارة SL Roadster لأنه من المنطقي أكثر خاصة من الناحية المالية، توزيع التكاليف على نموذجين من الطرازات بدلاً من بيع سيارة واحدة مكشوفة، خاصة أن AMG تقوم بمجهود كبير مع خط إنتاج الـ SL أي السبورت لايت الرياضية الخفيفة، لذا فإن كل هذا الجهد لإطلاق سيارة مكشوفة واحدة فقط لا يبدو معقولا.

الجدير بالذكر أن خبر توقف إنتاج GT الكوبيه لم يكن مفاجئا بل جاء بعد فترة تمهيد طويلة بدأت منذ عام 2020 عندما أطلقت مرسيدس إصدار Black Series المتشحة بالسواد لتلمح أن دورة حياة النموذج يقترب من نهايته، ظهرت السيارة الكوبيه من AMG عالية الأداء وهي تتلقى معالجة Black Series لأول مرة في يوليو 2020 ، وبالتالي كان منطقيWا مع نهاية عام 2021 ، تتخلص مرسيدس من إصدارها الذي بلغ منتهى عمره الافتراضي.

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